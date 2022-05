"Das Maß aller Dinge": Flick erklärt seinen Kader

Bundestrainer Hansi Flick (57) hat seinen Kader für die vier Spiele in der Nations League gegen Italien, England, Ungarn und wieder Italien bekanntgegeben und sich sich zur Lage der Nationalmannschaft geäußert.

Bevor sich Hansi Flick an diesem Donnerstag zu jener Auswahl, die er für die vier Nations-League-Spiele mit seinem Trainerteam zusammengestellt hat, äußerte, gratulierte der Bundestrainer selbstredend der Frankfurter Eintracht zum Gewinn der Europa League und ihrer "herausragenden Leistung" die ganze Strecke über. "Wir sind alle happy, dass wir in der kommenden Saison fünf Mannschaften in der Champions League haben", sagte Flick, "das tut dem deutschen Fußball sehr gut."

Während sich die Saison auf Klubebene immer mehr dem Ende zuneigt, wird es für Flick und seine Nationalmannschaft noch einmal ernst zum Ausklang des Arbeitsjahres 2021/22. Mit einem Trainingslager, das vom kommenden Montag bis zum folgenden Freitag in Marbella stattfinden wird, will der DFB-Chefcoach den Übergang gestalten von Freizeit zurück zum Ernst des Fußballerlebens. Vormittags soll konzentriert trainiert werden, am Nachmittag steht Erholung auf dem Programm. Als Zauberkünstler zur Unterhaltung jener Kinder, die mitreisen dürfen und werden, will der mehrfache Großvater Flick allerdings nicht auftreten.

Über die Terminierung könne man "geteilter Meinung" sein, so Flick

Am Montag, 30. Mai, beginnt im Camp in Herzogenaurach die eigentliche Vorbereitung auf die Aufgaben in der Nations League. Es sei durchaus "schwierig, am Ende der Saison nochmals vier Spiele zu machen", sagte der Bundestrainer, und über diese Terminierung könne man "geteilter Meinung" sein; allerdings sieht er darin auch "eine große Herausforderung und Chance, als Mannschaft das Profil zu schärfen und unter Druck zu bestehen". Immerhin geht es gegen die beiden Finalisten der jüngsten Europameisterschaft.

Den Kader für diese Großaufträge sieht der Bundestrainer "sehr gut besetzt". Dieses Personal möchte er allerdings mit Blick auf die WM zum Jahresende nicht als "endgültig" werten. "Die Tür ist auf", betont er, in den vier Monaten der neuen Runde könne sich "jeder noch in Szene setzen". Flick verlangt Spielpraxis, Rhythmus und Entwicklung.

Gosens soll "in der neuen Saison einen neuen Anlauf nehmen"

Robin Gosens, Matthias Ginter, Florian Neuhaus oder Marcel Halstenberg, alle zumindest zum Gesamtkader zählend, haben diese Bedingungen zuletzt nicht erfüllt, sie fanden keine Berücksichtigung. Gosens, bei der EM noch positiv auffällig geworden, könne "in der neuen Saison einen neuen Anlauf nehmen und zeigen, was in ihm steckt", erklärte Flick exemplarisch. "Wir sind in engem Austausch, und ich denke, dass er das so verstanden hat."

Flick hat zu Wochenbeginn jeden seiner Spieler telefonisch über seine Situation unterrichtet und den Akteuren, die dieses Mal zu Hause bleiben müssen oder Urlaub machen dürfen, verdeutlicht, "was wir von ihnen erwarten". Bei diesen Gesprächen, die auf der Gegenseite nicht gerade Begeisterung auslösten, gewann der Coach die Gewissheit, dass diese Profis das aktuelle Nein "als Ansporn nehmen, wieder den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen". Allerdings stellte Flick auch klar: "Der Kader, der jetzt da ist, ist vom Stamm her das Maß aller Dinge."

Bei PSG nur bedingt eingesetzt: Warum Kehrer trotzdem dabei ist

Wenn Thilo Kehrer bei 40 Prozent Spielanteil in Paris berufen wurde, dann liegt dieses Ja darin begründet, dass PSG wie Manchester City, Chelsea oder Bayern München eben ein Großklub ist, wo es schwierig sei, eine Art Stammplatz zu bekommen, erläuterte Flick. Außerdem kann er den Defensivallrounder Kehrer überall in der Abwehr einsetzen, wie der Spieler in der DFB-Auswahl bewies, so Flick: "Thilo hat bei uns einen großen Schritt gemacht."

Wie Kehrer wies auch Jamal Musiala seine Startberechtigung in der DFB-Elite nach, Ende März gegen Israel wie in den Niederlanden. Flick schwärmte von den Qualitäten, die den Münchner am Ball auszeichnen. Dennoch bleibt der Wunsch nach noch mehr Spielzeiten in den Vereinen allgemein bestehen.

Nmecha "weiß, wo die Räume sind"

Lukas Nmecha, in Wolfsburg ebenfalls lediglich in 44 Prozent der Pflichtzeit auf dem Platz aktiv, macht "ein anderes Spielerprofil" für den Angriff interessant, so der Bundestrainer, "er geht gut in die Tiefe und weiß, wo die Räume sind".

Flick geht mit einem guten Gefühl in diese Länderspielperiode, genauso aber auch mit klaren Erwartungen. "Die Einstellung, die Mentalität ist fantastisch", sagt er. Gerade gegen Italien und England werde sich "zeigen, wie weit wir sind", sagte er und formulierte unmissverständlich seine perspektivische Botschaft: "Wir haben die Weltspitze im Blick, wollen diesen Weg konsequent weiter gehen und werden nach den Spielen sehen, wie weit der Weg noch ist."

Bei diesen Spielen der Nations League ist der Weg das Ziel. Und das Ziel heißt WM in Katar. Und da, so Flick, "haben wir ein großes Ziel".