"Das macht was mit einer Mannschaft": Welche Rolle die Fans bei Dresdens Sieg gespielt haben

Dynamo Dresden ist auch im zehnten Spiel in diesem Jahr ohne Niederlage geblieben. Das 2:0 gegen den MSV Duisburg hatte auch mit den SGD-Fans zu tun - was selbst die Gäste von der Wedau im Nachgang offen ansprachen.

Noch keine einzige Niederlage in diesem Jahr: Am Mittwoch verlor Dresden auch gegen Duisburg nicht. IMAGO/Eibner

Nach 93 Minuten konnte es keine Zweifel mehr geben: In einem umkämpften und bisweilen auch hitzigen Duell war Dynamo Dresden die bessere Mannschaft gewesen - eine Erkenntnis, die vor allem auf die zweite Hälfte zurückging.

SGD-Trainer Markus Anfang war zwar nicht zu widersprechen, als er nach der Partie am "MagentaSport"-Mikrofon festhielt, dass sein Team "auch in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft" gewesen sei - zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass erst nach dem Seitenwechsel jene Dynamik aufkam, die Dresden letztendlich zum Sieg verhalf.

"Wenn wir in der zweiten Halbzeit drei, vier Tore machen, ist das nicht mehr als okay", fand Anfang, während sein Gegenüber den Dynamo-Fans eine entscheidende Rolle für die Spielentwicklung nach dem Seitenwechsel zuschrieb. Dass Dresden ein Powerplay aufzog und Duisburg die Luft zum Atmen raubte, hatte in den Augen von MSV-Trainer Torsten Ziegner eine Menge mit dem Anhang der Gastgeber zu tun.

Es ist ein Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans

Dynamo habe "ordentlich Power entwickelt", meinte Ziegner und schickte dann hinterher: "Ich glaube schon, dass es was mit einer Mannschaft macht, wenn Dynamo auf seine Kurve spielt und das Stadion laut wird." Tatsächlich war es ein Zusammenspiel zwischen Team und Fans. Die Spieler traten aufs Gaspedal, die Zuschauer ließen sich mitreißen und trugen ihre Mannschaft nach vorne.

Die Folge: Nach einer vergebenen Großchance von Dennis Borkowski (48.) und einem Pfostentreffer von Niklas Hauptmann (51.) entschied Dresden die Partie für sich. Erst traf Claudio Kammerknecht (66.), dann unterlief Benjamin Girth ein Eigentor (76.). So stand am Ende ein 2:0. Ein verdienter Sieg für Dynamo Dresden - in gewisser Weise aber auch ein verdienter Sieg für den Anhang der SGD.