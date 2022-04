"Das macht uns stolz": FCK voller Vorfreude auf ausverkauften Betzenberg

Am Samstag empfängt der 1. FC Kaiserslautern in seinem letzten Heimspiel der Saison Borussia Dortmund II. Vor ausverkauftem Haus braucht der FCK einen Sieg, um Braunschweig nicht vorbeiziehen zu lassen.

Dass ein Blick am Freitagabend nach Braunschweig geht, lässt sich kaum vermeiden. Für FCK-Trainer Marco Antwerpen zählt aber erstmal nur die Begegnung am Samstag gegen Dortmunds U 23: "Für uns steht morgen das Spiel im Vordergrund. Es ist ein Heimspiel, das Stadion ist das zweite Mal ausverkauft, das macht uns und die Spieler unglaublich stolz. Wir wollen morgen nochmal für unsere Fans drei Punkte holen."

Mit der Dortmunder Reservemannschaft erwartet Antwerpen einen spielstarken Gegner. Trotzdem ist sich der Trainer sicher, seine Mannschaft vor dem wichtigen Duell gut eingestellt zu haben: "Wir einen guten Mix gefunden zwischen: den Gegner mal kommen zu lassen - und: mal selber situativ ins hohe Pressing zu gehen."

Gegen Dortmund II wird weiterhin der rotgesperrte Abwehrchef Kevin Kraus fehlen. "Ihn zu ersetzen, ist natürlich nicht leicht. Das muss man auch schon mal herausstellen", bedauert Antwerpen, weiß aber auch um seinen breiten Kader: "Wir haben viele Optionen und werden jemanden aufstellen, der Kevins Ruhe auch auf den Platz bringen kann."

Ciftci mit Nasenschutz einsatzfähig

Nachdem sich der FCK in der Trainingswoche kurz Sorgen um Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci gemacht hat, gibt es nun positive Nachrichten. In einem Trainingsspiel erlitt der 24-Jährige zwar einen Knorpelschaden in der Nase, er kann aber mit einer Gesichtsmaske spielen. Verzichten muss Antwerpen nach wie vor auf Lucas Röser (Kreuzbandriss).