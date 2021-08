"Das machen ja viele Mannschaften, davon halte ich wenig"

Julian Nagelsmann will den FC Bayern deutlich flexibler machen - aber nicht sofort. Nach komplizierter Vorbereitung bittet der neue Trainer um Geduld.

"Vom Rumheulen ist im Leben noch nie was besser geworden": Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. AFP via Getty Images

Nach vier Versuchen wartet Julian Nagelsmann noch auf seinen ersten Sieg, das ist die schlechte Nachricht für den FC Bayern. Die gute: Ein Pflichtspiel war noch nicht darunter. "Grundsätzlich wäre es nicht schlecht, wenn es morgen um 20.30 Uhr flüssig laufen würde", sagte der neue Trainer am Tag vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach - doch für sehr wahrscheinlich hält er es nicht.

Die Auswirkungen der EM und mehrere Verletzungen haben es ihm und Gladbach-Trainer Adi Hütter in der Saisonvorbereitung schwer gemacht, neue Inhalte wie geplant zu vermitteln. "Es wird für beide nicht möglich sein, 90 Minuten ein Feuerwerk abzubrennen", prophezeit Nagelsmann.

Pavards Verletzung findet Nagelsmann "sehr ärgerlich"

Während Alphonso Davies nach überstandenem Außenbandriss schon wieder ein Kandidat für die Bayern-Startelf am Freitag ist ("Natürlich wird er noch nicht bereit sein, über 90 Minuten zu gehen"), ist Benjamin Pavard nach einer im Training erlittenen Sprunggelenkverletzung "erst mal ein paar Wochen weg", so Nagelsmann: "Das ist sehr, sehr ärgerlich. Benji war lebendig, gut drauf, hat die Inhalte gut umgesetzt." Gerade weil er defensiv variabel einsetzbar ist, "war er fest eingeplant".

Doch erstens will er nicht klagen ("Vom Rumheulen ist im Leben noch nie was besser geworden") und zweitens könnten sich jetzt eben Bouna Sarr, Niklas Süle oder Josip Stanisic als Rechtsverteidiger empfehlen. "Ich erwarte schon, dass die Spieler diese Chance auch nutzen wollen."

Gleichzeitig bittet Nagelsmann um Geduld: "Wir werden uns viel über den Ligaalltag entwickeln müssen", sagt er, eingedenk des verschobenen DFB-Pokal-Erstrundenspiels beim Bremer SV, das dem Rekordmeister eine weitere englische Woche beschert (in der kommenden steht ja schon der DFL-Supercup bei Borussia Dortmund an).

Wir werden uns nicht alle drei Minuten an den Gegner anpassen. Julian Nagelsmann

Auch eines von Nagelsmanns Markenzeichen muss warten. Mehr taktische Flexibilität "könnt ihr grundsätzlich erwarten", kündigte Nagelsmann an, aber "das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Wir werden nicht am Anfang alles komplett neu machen, weil wir erst acht Einheiten hatten. Das dauert ein bisschen, bis die Umstellungen auch das bewirken, was sie bewirken sollen."

Er stelle ja "nicht um, um zu zeigen, dass ich drei Grundordnungen auswendig runtersagen kann. Es muss eine Sinnhaftigkeit haben. Wir werden uns nicht alle drei Minuten an den Gegner anpassen." Trotzdem werde "sicherlich die eine oder andere defensive Grundordnung mehr dazukommen, um einfach einen Tick variabler auf verschiedene Aufbauszenarien beim Gegner reagieren zu können, um einen Tick mehr Stabilität reinzubekommen".

In der Vorbereitung mit zehn Gegentoren in vier Testspielen (Köln, Ajax, Gladbach, Neapel) fehlte diese Stabilität noch, die mildernden Umstände wurden aber allenthalben akzeptiert. "Wir haben die Gründe schon häufig besprochen, was den Kader und was die Gegner anging", so Nagelsmann. "Wir haben nicht gegen einen Kreisligisten gespielt und 17:0 gewonnen. Das machen ja sehr viele Mannschaften, davon halte ich wenig. Wir hatten schnell sehr ambitionierte Gegner."

Einen Satz wollte er aber schon noch loswerden: "Sonst", hielt er sich tapfer an sein Nicht-rumheulen-Credo, "lief die Vorbereitung eigentlich ganz gut."