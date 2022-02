"Das Los der großen Angreifer": Wo sich Mbappé entscheiden kann - und wo nicht

Alle Augen lagen auf ihm - und Kylian Mbappé lieferte. Nach Abpfiff erklärte der PSG-Stürmer sein Siegtor - und äußerte sich erneut zu seiner Zukunft.

"Er ist ein Außerirdischer", sagte PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma über seinen Mitspieler. "Und ja, schon wieder er", titelt "L'Equipe" am Mittwoch. Die Parallelen sind ja auch unübersehbar. Am Freitag schlenzte Kylian Mbappé den Ball in der 93. Minute zum 1:0-Siegtor ins lange Eck und entschied damit das Top-Spiel der Ligue 1, vier Tage später tat er das gleiche nochmal. Im Achtelfinale der Champions League, gegen Real Madrid. In der 94. Minute.

PSG und die späten Siegtore, es ist in dieser Saison eine fast schon unheimliche Liebesbeziehung. Zum vierten Mal gewann der Hauptstadtklub nun schon durch ein Tor in der Nachspielzeit, zum sechsten Mal durch ein Tor nach der 86. Minute. Aber die Schlagzeilen nach Spielschluss gehörten natürlich dem, dem sie schon vor Spielbeginn gehört hatten.

"Dann bin ich Herr meines Handelns": Mbappé erklärt Siegtor

"Natürlich haben alle auf mich geschaut, vielleicht mehr als sonst", bekannte Mbappé im "L'Equipe"-Interview nach Abpfiff. Ganz abgesehen von seinen Wechselgerüchten lagen auch die Pariser Hoffnungen auf dem 23-Jährigen, da sich die zwei weiteren Drittel des MNM-Trios nicht oder noch nicht in Top-Verfassung befinden.

"Das ist das Los der großen Angreifer, der Vorteil, ein Stürmer zu sein. Man kann jederzeit entscheidend sein", kommentierte Mbappé sein spätes Siegtor. "Ich hatte den Vorteil, schnell in den Strafraum zu kommen", erklärte er. "Dann bin ich Herr meines Handelns. Sie (die Verteidiger) waren im Rückwärtsgang und ich wusste, was ich machen werde."

Wir haben fast keine Beziehung mehr zu Real Madrid. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi

Die Entscheidungsfreudigkeit, die der Weltmeister von 2018 in einem Sekundenbruchteil zeigte, scheint bei einem langfristigeren Thema hingegen nicht gegeben zu sein. "Ich habe mich noch nicht entschieden", sagte er bei "Canal+" zu seiner Zukunft. "Ich bin Spieler von PSG und bin sehr zufrieden."

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte sich bereits vor Anpfiff kämpferisch in der Personalie gezeigt - und deren Auswirkungen auf das Verhältnis mit dem Achtelfinalgegner betont: "Ich bin ganz ehrlich, wir haben fast keine Beziehung mehr zu Real Madrid."

