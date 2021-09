Das Loch, das zum Krater wurde: Tuchel erklärt Chilwell-"Absturz"

Obwohl er nicht verletzt ist, hat Ben Chilwell seit dem Champions-League-Finale nicht mehr gespielt - weder für England noch für Chelsea. Warum? Thomas Tuchel gewährt Einblicke.

Dass die Gefahr besteht, nach dem größten Erfolg seiner Karriere in ein Loch zu fallen, wird bestimmt auch Ben Chilwell (24) gewusst haben. Doch warum musste es gleich ein Krater werden?

Es war der 29. Mai, als Fotos entstanden, die den Linksverteidiger des FC Chelsea mit dem Champions-League-Pokal zeigen. Und er befand sich dabei nicht in irgendeinem Museum, sondern hatte ihn gerade tatsächlich gewonnen, in seinem erst zwölften Champions-League-Einsatz, den er auch noch in der Startelf erlebte. Chilwell, erst zu Saisonbeginn aus Leicester gekommen, war ganz oben angekommen auf Europas Bühne, seinen Platz in Englands endgültigem EM-Kader hatte er wenige Tage später auch sicher.

Doch der Fußball ist eben tatsächlich so schnelllebig, wie er immer dargestellt wird: Chilwell spielte bei der EM keine Minute und bis heute auch bei Chelsea nicht mehr. Plötzlich war er raus, obwohl er weder verletzt, erkrankt oder gesperrt war.

Tuchel: "Als er hier ankam, wirkte er auf mich mental müde"

"Es war total schwer für ihn", sagte Thomas Tuchel am Montag, als er erstmals ausführlich über Chilwells Situation sprach. Dass dieser auf Englands Weg ins EM-Finale keine Rolle spielen durfte, sei ein "merkwürdiges Gefühl" für ihn gewesen: "Du fühlst dich nicht richtig als Teil der Mannschaft, wenn du nie das Trikot anhast." Erst hatte ihm Nationaltrainer Gareth Southgate Kieran Trippier, dann stets Luke Shaw auf der linken Seite vorgezogen.

Und diesen Tiefschlag wurde Chilwell offenbar so schnell nicht wieder los. Im Urlaub "ist es ihm schwer gefallen, sich vollkommen zu entspannen und seine persönliche Enttäuschung von den Schultern zu bekommen", so Tuchel. "Als er hier ankam, wirkte er auf mich mental müde."

Und weil Marcos Alonso, sein Konkurrent bei Chelsea, die gesamte Vorbereitung mitmachte und "seine Chance mit riesiger Qualität und Einstellung" (Tuchel) nutzte, war Chilwell plötzlich auch seinen Stammplatz im Klub los, den er sich nach Tuchels Übernahme nach und nach zurückerobert hatte. Und Southgate nominierte ihn für die Länderspiele im September gar nicht erst.

Gegen Zenit winkt Chilwell der erste Einsatz seit Mai

In Gesprächen habe er ihm verdeutlicht, dass er umgekehrt genauso gehandelt hätte, erklärte Tuchel. Sein Rat an "Chilly": "Er muss ein wenig Geduld haben und weitertrainieren. Wir mussten ihm ein bisschen Zeit geben, um sich selbst gegenüber wieder geduldiger zu werden, die Freude zurückzugewinnen und alles auf dem Platz etwas leichter zu finden." Chilwell dürfe es nicht "zu sehr erzwingen wollen".

Beim Champions-League-Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Zenit St. Petersburg am heutigen Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) winken Chilwell nun offenbar die ersten Einsatzminuten seit Mai. "Er ist im Rennen, seine Lage hat sich verändert", so Tuchel. "Er ist gut in Form, mental und auf dem Platz."