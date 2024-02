Das linke Ohr gegen die Bilanz: Stößt Mainz den Bock um?

Wird es im Keller eng? Wenn der 1. FSV Mainz am Mittwochabend im Nachholspiel des 18. Spieltags gegen Union Berlin antritt, werden vor allem der 1. FC Köln und der SV Darmstadt 98 genau hinschauen.

Der Tabellen-17. empfängt den Tabellen-15., Mainz erwartet Union. Geht es nach der Bilanz, setzen sich die Eisernen von der Abstiegszone ab, denn sechs von neun Duellen gingen an Union, der FSV konnte nur eine Partie im Oberhaus gewinnen.

In der Hinrunde setzten sich die Berliner zudem klar mit 4:1 durch, mit einem erneuten Erfolg gegen die Reinhessen hätten sie erstmals in dieser Spielzeit neun Zähler Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge - auf Mainz. Für Schlusslicht Darmstadt wäre der erste Nichtabstiegsplatz dann auch neun Zähler weg, für Köln fünf.

"Wir werden für Union wieder eine Lösung haben", gibt sich FSV-Trainer Jan Siewert vor dem Kellerduell (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trotzig: "Diese Wut, die ich gerade in mir trage, werde ich umwandeln in Mut."

Erschreckende Werte der 05er

Wut nach dem jüngsten 0:1 gegen Werder, mit dem weder die Bilanz aufpoliert werden konnte noch die tabellarische Lage verbessert wurde. Vielmehr sind die Werte erschreckend: Die 05er sind seit neun Partien sieglos, mit nur fünf Punkten aus neun Heimspielen das heimschwächste Team der Liga und lagen in dieser Saison nur 110 Minuten insgesamt in Führung - mit Abstand Ligatiefstwert. Zudem erzielte Mainz zusammen mit Köln die wenigsten Tore (je 14) - gefolgt von Union (18) - und erspielte sich ligaweit die wenigsten Chancen (78). "Zur Not muss der Ball mit dem linken Ohr über die Linie gedrückt werden", forderte Siewert sein Team auf, auch mal ein Tor zu erzwingen.

Allerdings wartet auch Union mit äußerst nüchternen Zahlen auf, das 0:0 in Freiburg am 17. Spieltag war Unions einziger Punkt in den jüngsten neun Auswärtsspielen, seit sechs Spielen warten die Eisernen auf ein Tor in der Fremde. Auch da ist wohl das linke Ohr gefordert.