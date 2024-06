Das letzte Puzzlestück? Der Kader der SG Flensburg-Handewitt 2024/25

Schon in der letzten Saison zählten viele Experten die SG Flensburg-Handewitt wegen des starken Kaders zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft - damals allerdings aufgrund der zahlreichen Neuzugänge mit der Einschränkung "wenn sie sich finden". In Jahr zwei unter Trainer Nicolej Krickau wird nun nur ein neuer Spieler an die Förde kommen und den kennt der Coach noch von einer früheren Station.

Im November wurde der Wechsel von Niclas Kirkelökke von den Rhein-Neckar Löwen nach Flensburg offiziell. Der 30-Jährige spielte schon bei seinem Ex-Verein GOG zwei Jahre unter dem künftigen Chefcoach. "Ich habe gemerkt, dass ich näher an allem sein will, was in Dänemark ist - an meinen Freunden und meiner Familie", erklärte der Linkshänder.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Niclas", so SG Trainer Nicolej Krickau. "Wir verstehen uns sehr gut und wenn ich mir seine Entwicklung der vergangenen Jahre anschaue, bin ich mir sicher, dass er eine neue Dimension zu unserem bestehendem Team und Spiel hinzufügen wird. Ich freue mich darauf, Niclas in allen Bereichen unseres Spiel zu integrieren und es ist schön, dass wir ihn zu unserem Kader hinzufügen können."

"Mit Niclas wechselt ein sehr erfahrener und absoluter Mannschaftsspieler zu uns. Wir sind sehr froh, dass er seine Entscheidung für die SG getroffen und einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Er kennt die Liga perfekt und verfügt über viel internationale Erfahrung", kommentierte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf die Personalie.

Der Isländer Teitur Örn Einarsson muss den Club verlassen und wird künftig beim VfL Gummersbach spielen. Auch der während der Saison aufgrund der Herzmuskelentzündung von Kay Smits nachverpflichtete Boris Zivkovic zieht weiter und wird in Kuwait für Al-Qurain auflaufen.

Neuer Co-Trainer

Auch auf der Trainerbank gibt es einen Wechsel, denn der bisherige Co-Trainer Mark Bult wird Chefcoach der HSG Nordhorn-Lingen. Dafür kehrt mit Anders Eggert eine SG-Legende an die Förde zurück. "Es ist für mich etwas ganz Spezielles, dass ich wieder zurück nach Flensburg komme. Die SG ist immer ein Teil von mir geblieben, und ich habe mich immer noch wie ein kleiner Teil von ihr gefühlt", sagte Eggert.

"Ich kenne Anders schon mein ganzes Leben. Wir kommen beide von Brabrand und haben jetzt die Möglichkeit gemeinsam als Trainerteam für den besten Verein zu arbeiten. Dass wir uns schon so gut kennen und die Chemie zwischen uns stimmt, ist von Vorteil", so Nicolej Krickau.

Konstanz auf sechs Positionen

Auf allen anderen Positionen hingegen sind die Flensburger eingespielt. Im Tor zählen Kevin Möller und Benjamin Buric zu einem der besten Gespanne. Auf den Flügelpositionen haben Emil Jakobsen und Johan Hansen oftmals den Vorzug gegenüber August Pedersen und Aksel Horgen erhalten.

Während Johannes Golla und Lukas Jörgensen auf beiden Seiten des Parketts für Stabilität sorgen, ist Blaz Blagotinsek als dritter Kreisläufer vor allem defensiv im Einsatz. Auf Halbrechts sorgt Lasse Möller für Durchschlagskraft aus der Distanz, Simon Pytlick ist hingegen eher der Mann für die Durchbrüche. Viel Verantwortung in kritischen Situationen übernehmen eh und je Jim Gottfridsson und Mads Mensah Larsen.

Veränderungen Kader SG Flensburg-Handewitt

Zugänge im Sommer 2024:

Niclas Kirkelökke (Rhein-Neckar Löwen)

Anders Eggert (Co-Trainer/KIF Kolding/DEN)



Abgänge im Sommer 2024:

Teitur Einarsson (VfL Gummersbach)

Mark Bult (Cheftrainer/ HSG Nordhorn-Lingen)

Boris Zivkovic (Al-Qurain/KUW)

Der Kader des SG Flensburg-Handewitt

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag 1 Benjamin Buric TW 1990 2018-28 20 Kevin Möller TW 1989 2021-27 29 August Baskar Pedersen LA 1994 2022-25 31 Emil Jakobsen LA 1998 2021-26 26 Johan a Plogv Hansen RA 1994 2022-25 27 Aksel Horgen RA 1996 2023-25 22 Mads Mensah Larsen RL 1991 2020-26 64 Lasse Kjaer Möller RL 1996 2020-26 2 Simon Pytlick RM 2000 2023-27 24 Jim Gottfridsson RM 1992 2013-25 33 Kay Smits RR 1997 2023-25 - Niclas Kirkelökke RA/RR 1994 2024-27 4 Johannes Golla KM 1997 2018-26 25 Lukas Jørgensen KM 1999 2023-26 43 Blaz Blagotinsek KM 1994 2023-26 Nicolej Möldrup Krickau Trainer 1986 2023-26

