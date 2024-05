Das letzte große Finale, das Real verlor

Um auf ein Finale um den Henkelpott zu stoßen, das Real Madrid nicht gewonnen hat, muss man auf der Zeitachse weit zurückwandern. Als nicht nur der Name des Wettbewerbs noch ganz anders war.

Mit bald 39 ist Luka Modric der Älteste im Real-Kader, doch selbst seine Geburt lag noch mehr als vier Jahre in der Zukunft, als die Königlichen letztmals das größte europäische Finale verloren. Ja, das gab es wirklich mal.

Als absoluten "Endgegner" bezeichnete BVB-Trainer Edin Terzic den Rekordsieger des Wettbewerbs, der von seinen acht Champions-League-Endspielen seit 1992/93 alle acht gewann. Die perfekte Bilanz.

1998, nach 32 Jahren Henkelpott-Dürre, wurde Juventus Turin geschlagen, 2000 der FC Valencia, 2002 Bayer 04 Leverkusen. "La Decima" wurde 2014 ebenso gegen Atletico Madrid errungen wie der Titel 2016, 2017 war wieder Juventus an der Reihe, als Real zur ersten Mannschaft aufstieg, die die CL verteidigte. Die bis dato letzten beiden Male, 2018 und 2022, triumphierte Madrid gegen den FC Liverpool.

Gewissermaßen war das eine Revanche in gleich doppelter Ausführung, denn die Reds waren es, die Real als letzte Mannschaft in einem "Champions-League-Finale" bezwingen konnten. Der Wettbewerb hieß noch Europapokal der Landesmeister, das Jahr war 1981 und der FC Liverpool "das, was Real heute ist", sagte Verteidiger Andres Sabido der Marca vor dem Endspiel 2018 rückblickend. Zwischen 1977 und 1984 sollte der LFC den Landesmeister-Cup gleich viermal abräumen.

Madrid, das damals seit 15 Jahren auf einen Henkelpott wartete, war tatsächlich eine ganz andere Mannschaft als das "weiße Ballett" der 1950er Jahre oder das Team der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart. "Unsere Herangehensweise war falsch. Der Plan war, auf 0:0 spielen und ins Elfmeterschießen zu kommen", gab Stürmer Santillana 2018 zu. Liverpool als Seriensieger, Real in der Außenseiterrolle. Sogar in den eigenen Köpfen.

Ein unbeabsichtigtes Siegtor

Die Königlichen, die ein Jahr zuvor 1:5 beim Hamburger SV verloren hatten und ein Jahr später 0:5 beim 1. FC Kaiserslautern verlieren sollten, spielten im Pariser Prinzenpark unheimlich defensiv, teils mit sechs, sieben Mann hinter dem Ball. Liverpools Unterschiedsspieler Kenny Dalglish und Graeme Souness wurden in Manndeckung genommen. Und weil Reals englischer Tempodribbler Laurie Cunningham erst von einer schweren Verletzung zurückkam, wurden die Spanier vorne kaum gefährlich.

Hinten kassierten sie allerdings erst in der Schlussphase ein Tor von Liverpools Verteidiger Alan Kennedy, der einräumte, dass sein 1:0-Siegtreffer pures Glück war. "Ich wollte gar nicht zum Ball, sondern nur Platz für einen Mitspieler schaffen", verriet der Final-Held ebenfalls 2018. Als Real längst wieder das war, was Real in diesem Wettbewerb in der Regel ist: der absolute Endgegner.