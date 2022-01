Das kurze Glück des Pascal Stenzel

Pascal Stenzel stand nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder in der Stuttgarter Startformation. Es dürfte ein kurzes Glück bleiben.

Solche Tage sind für Stenzel rar gesät, seit die Schwaben Konstantinos Mavropanos im Sommer 2020 verpflichtet und auf Dreierkette umgestellt haben. Der Verteidiger, in der 2. Liga noch unumstrittener Leistungsträger und einer der Besten der Liga, was Ballsicherheit und Passgenauigkeit angeht, wurde vom Griechen verdrängt. Seither fristet der 25-Jährige ein Reservistendasein, das ihm eigentlich nicht gerecht wird. So sieht es auch Sven Mislintat. "Wir wissen, was Calle kann", lobt der Sportdirektor, deswegen habe ihn "nicht überrascht, dass gerade seine fußballerischen Qualitäten, in einem Spiel, in dem wir mehr Ball erwartet haben, so herausstechen. Er hat gemacht, was er immer macht: Wenn man ihn braucht, ist er da."

Mavropanos steht wohl wieder bereit

Schon nächste Woche dürften die Dienste des Abwehrspielers allerdings wieder weniger gefragt sein. Dann müsste Mavropanos nach seiner Corona-Infektion wieder fit und einsatzbereit sein. "Über Dinos brauchen wir nicht sprechen. Es gibt in der Bundesliga nicht viele, die für ihn spielen würden", sagt Mislintat. Stenzel wird sich wieder hinten einreihen müssen. Gerade, weil es am kommenden Samstag zudem gegen Leipzigs Tempokicker geht.

Allerdings bewies Matarazzo, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Auch nicht der vermeintliche Heldenstatus des griechischen Abwehrhünen. In Fürth hätte der Coach möglicherweise auf eine umformierte Dreierreihe setzen können. Wie in der Vergangenheit schon des Öfteren. Mit Waldemar Anton rechts, Hiroki Ito in der Mitte und Marc Oliver Kempf links. Stattdessen setzte er allerdings überraschend auf Stenzel. "Ich habe viel ausprobiert. Pascal hat einen sehr fokussierten, sehr stabilen Eindruck im Training gemacht", erzählt der Chefcoach. "Er hat bestätigt, dass er reif war, wieder zu spielen. Außerdem wollte ich nicht so viel tauschen und Waldi und Hiroki auf ihren stärksten Positionen belassen." Es besteht also Hoffnung für Stenzel, wenn auch nur eine kleine.