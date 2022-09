Das Kruse-Aus: Zu spät, aber zwingend notwendig

Max Kruse wird für den VfL Wolfsburg kein Spiel mehr absolvieren. Trainer Niko Kovac hat nach dem Fehlstart eine überfällige Entscheidung getroffen. Auch, um sich selbst nicht weiter in Erklärungsnöte zu bringen. Ein Kommentar von kicker-Reporter Thomas Hiete.

Vor wenigen Wochen noch schwärmte Niko Kovac von Max Kruse, er war überzeugt, dass der Routinier beim VfL Wolfsburg eine wichtige Rolle spielen wird. Er sei ein Profi, so der Coach, der immer noch pro Saison 15 Tore schießen und weitere fünf bis zehn Treffer auflegen könne. Kruse habe eine Qualität, "die nicht viele haben in der Bundesliga". Er habe Fähigkeiten "wie ein Thomas Müller". Schon da musste man hellhörig werden - mit Müller hatte Kovac zu seiner Bayern-Zeit schließlich so seine Probleme.

Nun endet Kruses Zeit in Wolfsburg abrupt, sein bis Sommer 2023 gültiger Vertrag kann sich aufgrund fehlender Einsätze nicht mehr verlängern. Im Winter dürfte er den Klub verlassen - wenn das hochdotierte Arbeitspapier nicht vorher schon aufgelöst wird. Seine Saisonbilanz: Fünf Spiele, null Tore, null Vorlagen.

Der 34-Jährige kam im Januar auch auf Wunsch von Ex-Coach Florian Kohfeldt, Kruse betonte bei seiner Rückkehr, dass seine Story in Wolfsburg noch nicht zu Ende geschrieben sei. Er hatte seinen Anteil am Klassenerhalt - mehr als diese Kurzgeschichte wurde es aber nicht.

Dabei schien es so, als wollte es Disziplinfanatiker und Fitnessfreak Kovac ehrlich mit diesem Fußballer versuchen, der selbst von sich sagt, kein Trainings-Weltmeister zu sein. Kovac baute eine Brücke, die Kruse, der auch in diesem Jahr nicht austrainiert ist und sichtbar einige Kilos zu viel mit sich rumschleppt, gar nicht tragen konnte. Der Fußballer unternahm auch nie den Versuch, einigermaßen professionell rüberzukommen.

Vielmehr präsentierte er sich weiterhin als Entertainer in eigener Sache, erzählte in den sozialen Medien von Vier-Stunden-Arbeitstagen und startete kürzlich noch einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem er mit seiner Frau über Belanglosigkeiten seines Lebens plaudert. Sensibilität für die Situation seines Arbeitgebers brachte er nicht auf, für nicht wenige beim VfL wurde er unerträglich.

Die Entwicklung war schon lange abzusehen

Kovac, der in den vergangenen Wochen bei Nachfragen zu seinem Offensivmann immer wieder ins Stolpern geriet, musste sich entscheiden - Kruse funktioniert nur ganz oder gar nicht. Entweder er hätte wie Vorgänger Kohfeldt voll auf ihn als Führungs- und Schlüsselspieler gesetzt. Oder er verzichtet komplett auf ihn, wie nun geschehen. Das womöglich noch folgenschwere Wolfsburger Versäumnis: Der Kruse-Schlussstrich hätte schon vor Wochen erfolgen müssen, als noch das Transferfenster geöffnet war.

Die Entwicklung war schon lange abzusehen, der Kovac-Fußball und der Kruse-Fußball, der auf genialen Momenten statt harter Arbeit beruht, passten einfach nicht zusammen. Um glaubwürdig zu bleiben, demonstrierte der Trainer nun zwingend notwendige Konsequenz, um nicht noch vor Kruse die Sachen packen zu müssen. Ein Problem aber bleibt: Der für den VfL in den vergangenen Monaten außerhalb des Rasens unkontrollierbare Spieler ist noch da, soll weiterhin mittrainieren. Und ist somit unverändert ein Störfaktor. In der Kabine und über die sozialen Medien.