"Das kotzt natürlich an": Ernüchterung nach Zwickauer Last-Minute-Niederlage

Die Schlussphase war diese Woche kein Freund des FSV Zwickau. Zweimal mussten die Schwäne späte Rückschläge hinnehmen - am Freitagabend riss damit eine Serie.

Im Schneetreiben im Münchner Olympiastadion lieferte Zwickau am Montag eine starke Partie ab - belohnte sich aber nicht, traf Reinthaler beim 2:2 gegen Türkgücü doch zwei Minuten vor Schluss ins eigene Netz. Mindestens genauso bitter war es für den FSV beim 1:2 gegen Saarbrücken am Freitagabend, als Frick eine Minute vor Schluss den Saarbrücker Steinkötter im Strafraum fällte, einen Elfmeter verursachte und mit glatt Rot vom Platz flog. Jacob verwandelte den Strafstoß und ließ die Saarländer jubeln.

Zwickau erst nach dem Seitenwechsel obenauf

"Es ist unfassbar bitter", eröffnete Zwickaus Ersatz-Kapitän Steffen Nkansah nach dem Spiel bei "MagentaSport". "Wir haben einen harten Dämpfer am Montag bekommen und bekommen nochmal so einen Dämpfer kurz vor Schluss". Dabei sah es nach 45 Minuten nicht gerade nach einem Punktgewinn für die Schwäne aus. Nach dem Blitzstart der Saarbrücker Gäste durch Günther-Schmidt (3.) setzte Nkansah zwar ein Ausrufezeichen mit einem Lattentreffer, ansonsten spielte aber nahezu nur der FCS.

Erst mit dem Seitenwechsel änderten sich auch die Vorzeichen. FSV-Coach Joe Enochs nahm zu Beginn des zweiten Durchgangs drei Wechsel vor und stellte taktisch um - mit Erfolg: Bereits nach 20 Sekunden hatte Gomez die bis dahin beste Schwäne-Chance auf dem Kopf, anschließend war von Saarbrücken nichts mehr zu sehen. "Ich glaube, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit eher verdient hätten, das Spiel zu gewinnen, weil der Gegner gar nichts gemacht hat", rekapitulierte Nkansah. "Der Gegner kommt durch einen Fehler von uns einmal nach vorne und kriegt einen - gerechtfertigten - Elfmeter. Das kotzt natürlich an."

Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gebracht, was wir hätten bringen können. Joe Enochs

Der 25-jährige Innenverteidiger besorgte für sein Team nach einer guten Stunde den verdienten Ausgleich, daraufhin verpassten es aber beide Teams etwas, die Waage in ihre jeweilige Richtung ausschlagen zu lassen. Durch den Lucky Punch der Gäste riss die Zwickauer Serie von neun Ligaspielen ohne Niederlage.

Auch Enochs, der nach seiner häuslichen Quarantäne wieder auf die Trainerbank zurückkehren durfte, war nach Schlusspfiff sichtlich enttäuscht: "Wir wollten unsere Serie halten, aber wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gebracht, was wir hätten bringen können. Wieder kriegen wir in der letzten Minute ein Gegentor, das ist sehr bitter, weil wir gut im Spiel waren."

Für die Schwäne stehen nun noch drei Partien im Kalenderjahr an, da das Nachholspiel gegen Magdeburg am Mittwoch, den 15. Dezember hinzukommt. "Wir wollen unbedingt in den nächsten drei Spielen punkten", bekräftigte Enochs. "Wir wissen, wie gefährlich die Liga ist, wir wissen wie eng alles ist". Nächste Woche ist Zwickau zum dritten Advent (14 Uhr) bei den Würzburger Kickers zu Gast.