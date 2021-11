Das Knie: Zwangspause für Paqarada

Ob das Spiel des FC St. Pauli gegen Sandhausen am Sonntag stattfindet, steht wegen der Corona-Erkrankungen beim Gegner noch nicht fest. Für Leart Paqarada würde es aber sowieso nicht reichen.

Der SV Sandhausen hat am Donnerstagabend eine schlechte Nachricht verkünden müssen. Bei den Kurpfälzern haben sich 18 Personen im direkten Mannschaftsumfeld mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt seien zwölf Spieler betroffen, sechs weitere positive PCR-Tests habe es im Betreuerstab gegeben. Ob die Partie des FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Sandhausen stattfinden wird, muss die DFL noch entscheiden.

Schultz gibt Paqarada eine Pause

Leart Paqarada aber müsste so oder so gegen seinen Ex-Klub pausieren, wie St. Paulis Chefcoach Timo Schultz am heutigen Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz verriet. "Wir haben entschieden, ihm das Wochenende und die Länderspielpause zu geben", sagte der Trainer.

Bereits vor dem zurückliegenden Heimspiel gegen Rostock (4:0) war das Fragezeichen dick hinter dem Einsatz von Paqarada. Eine Kniereizung hatte dem Linksverteidiger zugesetzt, Schultz aber bis zum Schluss gepokert und auf den 27-Jährigen gesetzt, obwohl er immer wieder die Ausgeglichenheit in seinem Kader betont. Den Grund lieferte der Ex-Sandhäuser eindrucksvoll: Er bereitete in der englischen Woche gegen Hansa einen Treffer vor, beim Pokalkrimi in Dresden (3:2 n.V.) waren es zwei direkte Vorlagen und ein vorletzter Pass, und beim 1:1 in Bremen war es erneut sein Pass in die Tiefe, der letztlich zum Ausgleich führte.

Präzise Flanken und öffnende Pässe als Waffe

Die Entwicklung des im Sommer vom SC Verl verpflichteten Back-ups Lars Ritzka stimmt die Verantwortlichen zwar zufrieden, Paqarada aber ist im laufenden Kalenderjahr zu jenen wenigen Profis im St.-Pauli-Kader aufgestiegen, die für den Trainer nur schwer zu ersetzen sind. "Leart", sagt Schultz ohne Umschweife, "ist ein sehr wichtiger Spieler für uns." Weil er sich nach schwierigem Start rasant gesteigert hat. In Sandhausen waren vor allem starke Standards ein Merkmal des Linksverteidigers, inzwischen sind seine präzisen Flanken und öffnenden Pässe aus dem Spiel heraus längst eine wesentliche Waffe, ebenso der ausgeprägte Vorwärtsdrang.

"Zuletzt in Bremen", lobt Schultz, "war er der Initiator fast aller unserer Chancen. Dabei hatte er unter der Woche zuvor schon in Dresden ein Wahnsinnspensum abgerissen." Vom Rotationsprinzip, das zuletzt etwa bei Jackson Irvine und Philipp Ziereis angewandt wurde, ist Paqarada eigentlich ausdrücklich ausgeschlossen. Nun aber erhält er gezwungenermaßen eine Pause.