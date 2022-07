Das Knie: Wolfsburger Sorgen um Gerhardt

Klarer Sieg mit Sorgen: Der VfL Wolfsburg hat sein Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol mit 7:1 gewonnen. Jedoch musste Mittelfeldmann Yannick Gerhardt früh mit einer Knieverletzung vom Feld.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

In der Startelf an der Seite von Maximilian Arnold, Hoffnung auf den Platz im VfL-Team, der durch den Abgang von Xaver Schlager frei geworden ist und nun das: Nach 120 Sekunden beim Wolfsburger Test bei der WSG Tirol (7:1) war schon Schluss für Yannick Gerhardt. Der 28-Jährige sank nach einem Zweikampf zu Boden, griff sich ans linke Knie, erste Hilfe der VfL-Ärzte brachte nichts - der Mittelfeldmann musste vom Feld und machte sich nur wenige Minuten später, das Knie dick bandagiert, mit Betreuern auf den Weg ins Krankenhaus. "Von seinem Gefühl her ist es das Innenband", berichtete Niko Kovac. "Ich will noch keine Prognose abgeben, wir warten die Bilder ab."

Wimmer glänzt als Aktivposten

Der Wermutstropfen an einem durchaus gelungenen VfL-Nachmittag. Luca Waldschmidt unterstrich im ersten Durchgang mit einem Doppelpack seine gute Frühform und kommt nun schon auf sechs Vorbereitungstreffer, Max Kruse präsentierte sich spielfreudig, Neuzugang Patrick Wimmer war einer der Aktivposten. Mit seinem Treffer zum 4:1 sendete auch Rückkehrer Elvis Rexhbecaj ein Signal im Kampf um die Stamm- und Kaderplätze, bei einem längeren Ausfall Gerhardts könnte sich auch für ihn die Situation wieder verändern. Und: Jonas Wind demonstrierte mit Tor und zwei Vorlagen (jeweils auf Renato Steffen) direkt wieder, dass mit ihm in der Offensive zu rechnen ist.

Kovacs Fazit nach dem Kantersieg: "Ich war zufrieden. Wir wissen, dass Tirol nicht RB Salzburg ist. Aber: Es ist wichtig, dass man gewisse Sachen, die wir uns im Training erarbeitet haben, auch im Spiel schon sieht. Da habe ich mit und gegen den Ball heute schon vieles gesehen." Der nächste Test steht in einer Woche beim belgischen Erstligisten KV Mechelen auf dem Programm.