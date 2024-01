Das Knie! Okugawa bricht Training ab

Nach seinem zweiten Trainingstag in Hamburg hatte Masaya Okugawa am Dienstag erklärt, er sei trotz seiner Verletzungsgeschichte im zurückliegenden Halbjahr "bereit, sofort zu helfen." Am Mittwoch aber musste der bislang einzige Winter-Neuling des HSV das Training abbrechen.

Training mit Folgen: Masaya Okugawa hat sich verletzt. IMAGO/Oliver Ruhnke