Das Knie: Mittelstädt fällt vorerst aus

Dem ersten Schreck, folgte ein bandagiertes Knie und die Trainingspause bei der Nachmittagseinheit, die außerdem nicht auf dem Platz stattfand. Stuttgarts Neuzugang Maximilian Mittelstädt zog sich eine Knieverletzung zu und fällt vorerst aus.

Das Vormittagstraining war fast schon beendet, da passierte es: Beim Versuch, einen Schuss seines Gegenspielers aus kürzester Entfernung abzublocken, blieb Mittelstädt, Neuzugang von Hertha BSC Berlin, mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

Sorgenvolle Blicke bei Mannschaftsarzt Prof. Dr. med. habil. Raymond Best, der dem 26-Jährigen zu Hilfe eilt und nach einer ersten Untersuchung des linken Knies einen Verband umlegt und ihn in die Unterkunft schickt. Wie schwer es den Linksverteidiger wirklich erwischt hat, wurde am Nachmittag publik. Der Profi mit der Erfahrung von 145 Bundesligaspielen, fällt wegen einer Innenbandzerrung bis auf Weiteres aus.

Keine Hiobsbotschaft, aber Ärgernis-Potenzial

Keine Hiobsbotschaft für den VfB, allerdings dennoch ein Ausfall mit Ärgernis-Potenzial. Der gebürtige Berliner, der für eine Ablöse von rund 500.000 Euro von der Spree an den Neckar gewechselt ist, gilt als Alternative für Borna Sosa. Dessen Zukunft im Trikot des Traditionsklubs von 1893 ist allerdings weiterhin ungeklärt. Eine längere Ausfallzeit und ein möglicher Transfer des Kroaten würde die Schwaben auf dieser Position unangenehm treffen.

Sorgen bereitet auch Fabian Bredlow. Der Keeper zog sich in der vergangenen Woche eine Oberschenkelblessur zu, fehlte schon im Testspiel beim SSV Reutlingen (4:0) am vergangenen Samstag und ist auch im Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger nur Zaungast. Bisher konnte der 28-Jährige noch nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Während Enzo Millot, den ebenfalls Oberschenkelprobleme plagen, der allerdings bereits leichte Laufübungen absolviert, laut Sportdirektor Fabian Wohlgemuth "kurz davor ist, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, wird es bei Fabi zwei, drei Tage länger dauern".

In den Kreis der Mannschaft zurückgekehrt ist mittlerweile Konstantinos Mavropanos. Der griechische Nationalspieler startete mit einer individuellen Einheit. Während die Kollegen wegen eines starken Unwetters mit schweren Regenfällen, starken Windöen sowie Blitz und Donner erst über eine Stunde später als ursprünglich angesetzt eine Lauf- und Krafteinheit absolvierten.

Am Mittwoch stoßen die beiden japanischen Internationalen Wataru Endo und Hiroki Ito dazu. Die beiden verbliebenen Nationalspieler Josha Vagnoman und Momo Cissé (U 23 Guinea) haben diese Woche noch frei und folgen in der nächsten.