Das Knie macht Probleme: Ache fehlt Fürth "bis auf Weiteres"

Die SpVgg Greuther Fürth muss in nächster Zeit auf Offensivmann Ragnar Ache verzichten, der verletzt ausfällt.

Musste in Rostock verletzt vom Feld und fällt aus: Ragnar Ache. IMAGO/Jan Huebner

Es lief nicht rund am vergangenen Wochenende für die Fürther in Rostock, die SpVgg zog nach einem schwachen Auftritt beim FC Hansa mit 0:2 den Kürzeren. Für Ragnar Ache war die Partie bereits nach einer knappen halben Stunde beendet, der 24-Jährige musste am Knie verletzt vom Platz.

Am Mittwoch nun hat Fürth mitgeteilt, dass sich Ache "eine Kapselverletzung zugezogen" hat und dem Zweitligisten "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehen wird.

Für das Kleeblatt eine herbe Schwächung, schließlich zeichnete Ache, der auch das goldene Tor beim 1:0 im brisanten Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg erzielt hatte, bislang für sieben Tore verantwortlich und steuerte vier Assists bei. Zudem war er bei allen 29 Zweitliga-Partien für die Franken im Einsatz, stand 21-mal in der Startelf.

Leihvertrag endet, Zukunft noch ungewiss

Ache ist bis zum Ende der Saison von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ausgeliehen, ein Verbleib in Fürth ist eher unwahrscheinlich. "Natürlich hätte ich gerne schon frühzeitig nochmal um ein weiteres Jahr verlängert", hatte Sportvorstand Rachid Azzouzi jüngst auf "nordbayern.de" erklärt. "Wenn er sich weiter so gut entwickelt und performt, wird es sehr schwierig für uns."

Fünf Spiele stehen für Fürth noch auf dem Programm, ob Ache sich überhaupt nochmal präsentieren kann, wird sich zeigen. Und wie es mit ihm dann weitergeht, auch.