Das kicker-Managerspiel zur EM - Jetzt Team aufstellen!

Das kicker-Managerspiel zur EM 2024 ist gestartet! Stelle deinen EM-Kader zusammen, miss dich mit deinen Freunden und führe dein Team mit cleveren Transfers erfolgreich durch das Turnier. Jetzt einsteigen und in der kicker-App oder auf der Website mitspielen!

Beim kicker-Managerspiel zur EM 2024 stellst du ein Team mit 26 Spielern zusammen, mit dem du die EM bestreiten möchtest. Spieltag für Spieltag musst du eine Startelf aufstellen, bis zum Finale insgesamt siebenmal. Die aufgestellten Spieler erhalten für ihre Leistungen Punkte, die du so im Laufe des Turniers sammelst. Natürlich kannst du auch Spieler transferieren und deinen Kader für die K.-o.-Runden bis zum Finale bereit machen. Ziel des Spiels ist es, mit deinem Team mehr Punkte zu sammeln als andere Teilnehmer.

Wer das kicker-Managerspiel Interactive kennt, der wird sich beim EM-Managerspiel schnell zurecht finden. Kader zusammenstellen, mit Freunden eine Liga gründen und los geht es. Wer zum ersten Mal dabei ist, findet alle Infos in den ausführlichen Spielregeln.

Es gibt im Vergleich zu den Vereinswettbewerben allerdings ein paar kleinere Änderungen, die die EM mit sich bringt.

1. Die Kader wurden von 22 auf 26 Spieler vergrößert. Sie beinhalten 4 taktischen Positionen (3 Torhüter, 8 Abwehrspieler, 9 Mittelfeldspieler und 6 Stürmer) und es stehen insgesamt 70 Mio. Euro Budget dafür zur Verfügung. Du kannst mit 11 Topstars an den Start gehen, deinen Kader breiter aufstellen, oder ein paar hoffnungsvolle Shootingstars in der Hinterhand haben.

2. Es gibt insgesamt 6 Transferfenster, in denen jeweils 2 Spieler transferiert werden können. Nach jedem Transferfenster werden die vorherigen Transfers "vergessen", d.h. man kann in jeder Transferphase 2 neue Transfers durchführen, d.h. auch in einer vorhergehenden Transferphase verpflichtete Spieler wieder abgeben. So kannst du dein Team bis zum Finale immer weiter optimieren. Aber aufgepasst: In der Vorrunde sind die Transferfenster sehr kurz. Die genauen Termine findet ihr in den Spielregeln.

3. In der Vorrunde gibt es keinen spielfreien Tag. Da jedoch zwischen den Spieltagen ein Transferfenster geöffnet werden soll, gibt es zunächst eine vorläufige Auswertung ohne die letzten Spiele des Spieltags, weil zum Abpfiff noch nicht alle Daten zur Bewertung vorliegen. Die finale Auswertung findet nachgelagert statt. Bitte beachte dies bei deinen Transfers.

Die Bewertungen, Formationen und Regeln für Managerligen bleiben gleich. Punkte für das erreichen der nächsten Runde gibt es nicht. Attraktive Preise gibt es natürlich auch, als Hauprpreis ein Stadion-Erlebnis-Paket mit Hotel in Frankfurt, VIP-Plätze und ein Meet & Greet mit Mario Götze, zur Verfügung gestellt von unserem Partner Indeed. Mehr dazu hier.

Alles klar? Dann kann es ja losgehen. Stelle jetzt dein Managerspiel-Team auf. Wir wünschen viel Spaß!