Das kicker Kids Quiz zur Darts-WM 2024

"Stand up, if you love the darts!" hallt es dieser Tage durch die Hallen des Alexandra Palace! Welche Zahlen stehen nicht auf der Dartscheibe? Und was passiert, wenn ein Dartpfeil außerhalb der Dartscheibe landet? Finde es raus und beantworte die Fragen im kicker Kids Quiz zur Darts WM 2024!

Will nach seinem Sieg im Vorjahr auch dieses Mal wieder eine gute Rolle spielen: Der amtierende Darts-Weltmeister Michael Smith. IMAGO/Action Plus