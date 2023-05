Das Kapitel Che ist vorzeitig beendet

Während die TSG noch um den Klassenerhalt kämpft, hat der Verteidiger Hoffenheim bereits verlassen.

Nicht jede Entwicklung nimmt den erwünschten Verlauf, so auch im Fall von Justin Che. Im Winter vor zwei Jahren hatte die TSG das US-Talent auf Leihbasis verpflichtet und sich für diesen Sommer eine Kaufoption gesichert. Diese wird Hoffenheim nach kicker-Informationen nicht ziehen. Derweil wurde das Kapitel Che bereits vorzeitig beendet, der Abwehrspieler hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet und Hoffenheim verlassen.

Che soll sich bei der U-20-WM präsentieren

Hintergrund ist die bevorstehende U-20-Weltmeisterschaft, auf die sich Che nun in aller Ruhe vorbereiten kann. Bei den Titelkämpfen, die ab dem 20. Mai in Argentinien ausgetragen werden, ist das US-Team in der Gruppe B in der Gruppenphase gegen Ecuador, Fiji und die Slowakei gefordert. Eine neue Bühne und eine neue Gelegenheit für den beim FC Dallas ausgebildeten Spieler, sich zu bewähren und für einen passenden Klub anzubieten.

Der 19-Jährige hatte eigentlich im vergangenen Sommer zu einem adäquaten Verein weiterverliehen werden sollen, aber es fand sich kein geeigneter Abnehmer. Im Wintertrainingslager der TSG in Portugal durfte sich Che ebenso wie Umut Tohumcu unter dem damaligen Cheftrainer André Breitenreiter bewähren, wenig später wurden beide Talente fest in den Profikader befördert.

Tohumcu und Che nahmen unterschiedliche Entwicklungen

Doch während Tohumcu seither bereits zwölfmal im Hoffenheimer Spieltagskader stand und auch schon sieben Einsätze verbuchte, kam Che über zwei Kadernominierungen im Januar und einen Kurzeinsatz im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Leipzig nicht hinaus. Auch unter seinem Landsmann Pellegrino Matarazzo änderte sich an seinem Status nichts. Che kam nur in der Regionalligatruppe der TSG zum Einsatz, das 4:0 über den FSV Frankfurt Ende April bedeutete damit das Abschiedsspiel.

Der körperlich schon früh gut ausgebildete Abwehrspieler, der rechts und innen verteidigen kann, war im Winter 2021 vom FC Dallas zum FC Bayern München gewechselt und hatte in der U 19, aber vorzeitig auch in der 2. Mannschaft des Rekordmeisters seinerzeit in der 3. Liga Erfahrungen gesammelt. Ein Jahr später hatte die TSG unter dem ebenfalls aus München gekommenen Cheftrainer Sebastian Hoeneß den Perspektivspieler nach Hoffenheim geholt. Nun endet dieser Weg.