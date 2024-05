"Das kann er wie kein Zweiter": Harnik lobt Rangnick vor EM in höchsten Tönen

Martin Harnik spricht im kicker-Podcast FE:male! über das ÖFB-Team, die drohenden Ausfälle bei der anstehenden EM und die Bedeutung des Verbleibs von Teamchef Ralf Rangnick.

Ex-Bundesliga-Akteur Martin Harnik hat sich im kicker-Podcast FE:male! mit Anna-Sara Lange und Turid Knaak über das österreichische Nationalteam unterhalten. Dabei sprach der 36-Jährige über die Chancen bei der anstehenden EM in Deutschland, die Bedeutung des Verbleibs von Teamchef Ralf Rangnick und über die Chancen trotz der prominenten Ausfälle.

Österreich hat eine schwierige Gruppe zu überstehen. Vize-Weltmeister Frankreich, die spielstarke Niederlande und Polen rund um Superstar Robert Lewandowski. Man hätte es schon einfacher treffen können. Doch Harnik ist davon überzeugt, dass es das Heimatland seines Vaters in die K.o.-Phase schaffen wird. "Und dann traue ich ihnen ganz ganz viel zu. Weil die Qualität - wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut - die ist so hoch. Man hat einen Trainer mit Ralf Rangnick, der ganz genau weiß, was diese Mannschaft braucht. Das kommt auch aus erster Hand bzw. habe ich da noch sehr gute Verbindungen: Die Mannschaft ist ein richtiges Team."

Podcast EM Vorschau: Martin Harnik & Boris Büchler - Wie wird man Europameister? Wir sprechen mit dem österreichischen Ex-Nationalspieler Martin Harnik. Er erklärt uns, warum seine Nation so gut ist wie nie, und warum die Verhandlungen von Ralf Rangnick mit Bayern in Österreich panisch verfolgt wurden. Boris Büchler vom ZDF verrät uns, wie der Umgang mit dem DFB-Team hinter der Kamera abläuft. alle Folgen

Bayern-Gerüchte: "Wollte keiner wahrhaben"

Umso höher ist auch der Verbleib von Rangnick einzuordnen, der sich bewusst gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat. Harnik erinnert sich, dass die Gerüchte die rot-weiß-roten Fans nicht kalt gelassen haben. "Erstmals hat man es sehr panisch aufgenommen, denn das wollte keiner wahrhaben, dass sich Ralf Rangnick jetzt schon wieder Geschichte sein soll oder Geschichte sein könnte. Deswegen waren alle sehr erleichtert, als es dann hieß, dass er den Bayern abgesagt hat."

Eine Wertschätzung für das ganze Land, für die Nationalmannschaft und für die Spieler. Martin Harnick im kicker-Podcast FE:male über Rangnicks Verbleib beim ÖFB

Harnik sieht in Rangnicks Entscheidung eine klare Botschaft: "Wenn ein Trainer den Bayern absagt, weil er auch überzeugt sagt, hier ist das noch längst nicht zu Ende, dann ist das eine Wertschätzung für das ganze Land, für die Nationalmannschaft und für die Spieler."

Rangnick habe an "vielen Stellschrauben" gedreht

Während seiner nun zweijährigen Amtszeit beim ÖFB habe Rangnick exakt das gemacht, was ihn "unglaublich stark gemacht hat" in der Vergangenheit und zwar "dieses Strukturen schaffen innerhalb eines Vereins oder in dem Fall innerhalb eines Verbands. Das kann er wie kein Zweiter. Ich will nicht sagen, er krempelt den Laden auf Links. Das klingt ein bisschen drastisch. Aber er dreht schon wirklich viele Stellschrauben innerhalb des ÖFB und baut da richtig viel für die Zukunft auf." Rangnick habe nicht nur ein Auge auf die A-Nationalmannschaft, sondern auch auf die Jugend-Nationalteams und das gesamte Konstrukt ÖFB. "Deswegen ist es auch wichtig, dass er noch bleibt und diese Vision hat er auch."

Dann wird derjenige, der an dem Tag formstark ist, das Loch stopfen. Da bin ich mir sicher. Martin Harnik im kicker-Podcast FE:male über die Ausfälle beim ÖFB

Mit Sorge hat Harnik wie ganz Fußball-Österreich die vielen Ausfälle vor der Endrunde wahrgenommen. Auch der jüngste Kreuzbandriss von Xaver Schlager sei "ganz, ganz bitter". Vor allem für den Spieler persönlich, weil so eine EM in der Wahlheimat will man einfach nicht verpassen. Auch der Ausfall von David Alaba wiege schwer. Doch der heutige Amateurspieler des TuS Dassendorf ist sich sicher, dass das ÖFB-Team die Verletzungen ausgleichen kann. "Auch wenn die Ausfälle nicht zu 100 Prozent zu kompensieren sind, werden sie es in der Breite hinbekommen. Und dann wird derjenige, der an dem Tag formstark ist, das Loch stopfen. Da bin ich mir sicher."

Gerade ein Sabitzer, der "richtig zur Höchstform" aufläuft in den letzten Wochen oder ein "unglaublich qualitativer Spieler" wie Konrad Laimer, sollen Österreich trotz der Ausfälle zum Erfolg führen. "Da hört man schon, wie viel Qualität dieser Kader mit sich bringt. Auch vorne im Sturm, sei es Arnautovic oder Gregoritsch."