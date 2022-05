"Das kann doch nicht stimmen": Streich über Schlotterbeck und Ginter

Die spektakuläre Veränderung in der Innenverteidigung ist das Freiburger Thema der Woche. Was Christian Streich zu den Wechseln der Nationalspieler sagt, was er vor allem mit dem Rückkehrer thematisierte - und warum dieser kein Eins-zu-eins-Ersatz sein wird.

Seit Montagabend ist klar, dass der Freiburger Senkrechtstarter Nico Schlotterbeck ab Sommer für den BVB auflaufen wird. "Wir freuen uns sehr über die Entwicklung insgesamt, auch in diesem Jahr. Nico ist ein sehr aufgeweckter und fröhlicher Mensch, er hat uns sehr gut getan, weil er in den letzten Jahre Dinge gelernt hat, die sehr wichtig sind für sein Spiel. Etwa Ernsthaftigkeit bei aller Lockerheit. Jetzt freuen wir uns für ihn, dass er nächstes Jahr Champions League spielen kann. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass seine Entwicklung so positiv weitergeht. Der Ablauf des Wechsels war gut", sagte Streich am Donnerstag und betonte: "Es ist klar, dass er sich zerreißen wird, dass wir jetzt noch den maximalen Erfolg haben."

Der jüngere Schlotterbeck-Bruder könnte sich im Optimal mit der Champions-League-Zulassung und als Pokalsieger aus dem Breisgau verabschieden. Für Streich ist es derweil nichts Neues, immer mal wieder einige seiner besten Profis zu verlieren. "Du musst sie halt gehen lassen. Es ist schön, dass wieder einer dazugekommen ist, der zu einem großen Verein wechselt. Natürlich hätte ich mir vorstellen können, dass er noch ein Jahr da bleibt, und der Entwicklung hätte es sicher nicht geschadet, je nachdem, wie oft wir kommende Saison spielen", meint der SC-Coach: "Aber da sind halt auch Grenzen, dann muss man es mit einem weinenden Auge hinnehmen, es ist einfach auch normal." Die Ablöse von 20 plus mögliche fünf Millionen Euro ist zumindest finanziell eine stattliche Entschädigung.

Ginter? "Als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, das kann doch nicht stimmen"

Alles andere als normal ist die Tatsache, dass der SC als Ersatz für Neu-Nationalspieler Schlotterbeck den gestandenen Nationalspieler Matthias Ginter verpflichten konnte. "Als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, das kann doch nicht stimmen", erinnert sich Streich an den Anfang der Kommunikation über eine mögliche Rückkehr seines früheren A-Jugendspielers. "Dann ist es relativ schnell gegangen und ich habe gedacht, ja, es gibt ja auch ein paar Argumente für diesen Verein. Es ist toll, er wollte es unbedingt mit voller Überzeugung - sonst hätten wir gesagt: nein."

In einem Gespräch mit Ginter, den Streich als "müde" wahrnahm in den vergangenen Monaten, thematisierte Streich dessen Urlaubszeiten. "Man sieht dann, dass er Wahnsinniges in den letzten zehn Jahren geleistet hat, wie wenig Erholungsphasen so ein junger Mensch hat, der in Europapokal, Meisterschaft, DFB-Pokal und in der Nationalmannschaft spielt", mahnt Streich die zunehmende Belastung an: "Jetzt ist es wieder so: Nach der Meisterschaft kommen vier Länderspiele in elf Tagen. Es kommen immer neue Termine hinzu. Manche Spieler haben über viele Jahre nie länger als zwölf Tage am Stück Urlaub, spielen sonst durch, 60, 70 Pflichtspiele pro Saison - das ist der völlige Wahnsinn. Ich finde die Entwicklung falsch, das ist meine persönliche Meinung."

Streich: Ginter kein Eins-zu-eins-Ersatz für Schlotterbeck

Bei Ginter ist Streich dieses Thema besonders wichtig, denn: "Ich kenne ihn, diese Energie, diese Power, den wahnsinnigen Ehrgeiz, sein hohes Maß an Disziplin und das hohe Maß an fußballerischen Fähigkeiten. Er hat eine sehr gute Spieleröffnung, ist im Zweikampf gut und kopfballstark." Man müsse jetzt gemeinsam schauen, "dass Matthias wieder Frische, Energie und Power erlangt, sowohl mental als auch körperlich, dass er wieder auf das extrem hohe Level kommt", auf dem er viele Jahre gespielt habe, erklärt Streich: "Dann ist es eine super Sache. Wir freuen uns wahnsinnig, dass er da ist. Er ist ein Freiburger Junge und kommt aus der Fußballschule."

Von einem Eins-zu-eins-Ersatz für Schlotterbeck will Streich dennoch nicht sprechen: "Das sind andere Spieler. Nico ist Linksfüßer, das ist ein großer Vorteil gewesen, für uns und für ihn. Matze kann mit dem linken Fuß sehr gut Fußball spielen, aber er ist Rechtsfüßer, hat einen sehr guten rechten Fuß. Wir hatten, wenn Keven Schlotterbeck in der Mitte gespielt hat, teilweise zwei Linksfüßer in der Dreierkette, früher auch noch Dominique Heintz, das war ein Vorteil", so Streich, der künftig in einer Viererkette wahrscheinlich am ehesten auf die beiden Rechtsfüßer Ginter und Philipp Lienhart bauen dürfte.