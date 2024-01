"Das kann definitiv eine Chance sein"

Das im Winter einstudierte System bei 96, ein 4-4-2 mit Raute, scheint den Spielern grundsätzlich zu gefallen. Doch nicht alle sind mit den neuen Anforderungen sogleich vertraut. Die Zuversicht des Trainers bremst das nicht.

Es war ein ansehnlicher Test, der Hannovers Trainer in weiten Teilen zufriedenstellte. Doch auch Stefan Leitl war am Samstag beim 3:2 gegen Holstein Kiel nicht verborgen geblieben, dass ausgerechnet Derrick Köhn, ein Leistungsträger der vergangenen Monate, mit der neuen Rolle links hinten im 4-4-2 mit Raute noch etwas fremdelt. Ob die unglückliche Figur, die der 24-Jährige bei seinem Klärungsversuch vor dem ersten Kieler Treffer abgab, mit der neuen Position zusammenhängt, sei dahingestellt. Tatsache allerdings: "Den Ball kann man anders klären, den muss man auch anders klären", kritisierte Leitl, "und dann passiert nichts." Insgesamt aber, so der Coach, habe auch Köhn "eine sehr stabile Leistung" gezeigt.

Probleme beim Verschieben

Bisher war Köhn als linker, offensiv ausgerichteter Schienenspieler im 3-5-2 der Hannoveraner ein wichtiger Faktor gewesen. Defensiv genügte es für ihn in dieser Anordnung oft, sich auf der "Schiene" einige Schritte in die Tiefe fallen zu lassen, einzurücken, um auf der Seite die Räume zu schließen. In der Viererkette muss Köhn nun anders agieren. "Weil eben die Distanzen anders sind", erklärt Leitl. "Dir fehlt ein Mann in der Kette zum Verschieben, die Meter werden länger."

Dass die Umstellung nicht von jetzt auf gleich vollumfänglich funktionieren würde, war allen bewusst. Leitl: "Das sind Themen, die uns sicherlich auch noch verfolgen, die wir einfach immer wieder trainieren wollen." Das Einrücken und Verschieben in neuer Formation bleibe ein Thema, das man in den nächsten Wochen immer noch ins Übungsprogramm einstellen werde.

Gegner hatten 96 "ausgelesen"

Daraus, dass Derrick Köhn mit der neuen Herangehensweise buchstäblich etwas die Flügel gestutzt wurden, macht Leitl keinen Hehl. "Wir werden diese Kröte schlucken müssen, dass er wahrscheinlich nicht mehr in der Häufigkeit zum Torabschluss kommt. Aber wir erwarten und wünschen uns natürlich schon, dass er diese Flügeldurchbrüche hat und zum Flanken kommt." In der Vergangenheit hatte ein Hauptaugenmerk im Hannoveraner Aufbauspiel darin gelegen, Köhn auf der linken Seite in die Dribbling- und Schusspositionen zu bringen.

Eine ganze Zeit funktionierte das dank der außergewöhnlichen Qualitäten des Spielers gut, doch mit zunehmender Dauer hatten die Gegner diese 96-Taktik förmlich "ausgelesen" und sich darauf eingestellt, die gefährlichen Spielzüge über Köhn schon im Ansatz zu entbinden. Tiefer postiert entzieht sich Köhn künftig womöglich diesem Zugriff wieder besser. "Das kann definitiv eine Chance sein", glaubt Leitl mit ungebremster Zuversicht, "weil wir die Außenverteidiger-Position auch sehr offensiv interpretieren wollen."