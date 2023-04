"Das ist wie Puzzeln": Köllner will die "Lust auf die neue Saison schüren"

Die Heim-Premiere von Michael Köllner für den FC Ingolstadt lief nicht nach Plan. Der Coach bleibt allerdings optimistisch, will kleine Schritte machen und blickt bereits auf die kommende Spielzeit.

Der FC Ingolstadt musste nach dem erfolgreichen Einstand von Michael Köllner zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Oldenburg hinnehmen. Mit den Eindrücken aus der vergangenen Trainingswoche gab sich der Coach allerdings in einer Medienrunde vor dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln sehr zufrieden.

"Man darf auch nicht zu vermessen sein. Wir haben vorher in elf Spielen neun verloren. Da können wir nicht herkommen und gewinnen gleich die ersten drei. Das hat alles seine Gründe", betonte Köllner, der seine Mannschaft "lernwillig und aufnahmebereit" erlebte. "Wir haben nicht gegen den Spitzenreiter, sondern gegen den Vorletzten gespielt. Das hängt dann schon in den Klamotten. Deswegen hat mir gut gefallen, wie sie mental mit dem Spiel umgegangen sind."

Für den 53-Jährigen gehe es im Saisonendspurt vorrangig darum, "die Saison gut zu Ende zu bringen und die Qualifikation für den DFB-Pokal zu erreichen." Dafür muss ein Sieg im Landespokalfinale gegen den FV Illertissen her (3. Juni, 14 Uhr). Zusätzlich wolle er "dann auch die Lust zu schüren auf die neue Saison." Der Coach hob positiv hervor, dass die Mannschaft bereits "einen deutlichen Schritt im Gegensatz zur letzten Woche" gemacht habe.

Köllner auf der Suche nach den nächsten Teilen

Doch Köllner erklärte auch, dass noch nicht alles funktionieren kann. "Es sind immer noch viele Bruchstücke zu erkennen. Für den normalen Fan ist das vielleicht eher schwieriger zu verstehen. Das ist wie Bilderraten oder Puzzeln. Wenn von 1000 Teilen nur 50 daliegen, dann tun sich manche schwer, da irgendwas zu erkennen. Wenn 950 daliegen, dann kann jeder sagen: Das ist wahrscheinlich ein Hund oder eine Katze."

Die nächsten Puzzleteile sollen bei den Schanzern schon am Samstag (14 Uhr) im Sportpark Höhenberg zusammengesetzt werden, wenn der FCI zu Gast bei der Viktoria aus Köln ist. Der Trainer nutzte am vergangenen Montag die Chance, sich die Kölner beim 2:2 gegen Duisburg vor Ort genauer anzuschauen und hielt fest: "Ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, in Köln zu punkten, Köln wehzutun und am Ende einfach die nächsten Schritte zu machen."

Dabei darf sich der Coach auch wieder auf Stammtorwart Marius Funk (zuletzt krank) und Außenverteidiger Marcel Costly (nach Gelbsperre) verlassen. Fehlen werden dagegen die langzeitverletzten Visar Musliu (Muskelverletzung), Nikola Stevanovic (Knöchelbruch), David Kopacz (Schultergelenkssprengung), Maximilian Dittgen (Oberschenkelverletzung) und Maurice Dehler, der sich unter der Woche einen Mittelfußbruch zuzog.