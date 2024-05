"Das ist unser Moment": Flick übernimmt beim FC Barcelona

Der FC Barcelona hat in diesem Sommer doch den Trainer gewechselt - und sich für einen Mann entschieden, der den Katalanen einst eine bittere Niederlage zufügte: Hansi Flick.

Xavi wollte gehen, dann wollte er wieder bleiben. Und nun muss er doch seinen Platz räumen als Cheftrainer beim kriselnden FC Barcelona, der diese Position offiziell wieder neu besetzt hat: mit Hansi Flick.

Der 59-Jährige, der bis September 2023 die deutsche Nationalmannschaft trainiert und seither keine Anstellung mehr hatte, unterschrieb in Katalonien einen Vertrag bis 2026. Das wurde am Mittwochmittag bekannt. Damit ist Flick nach Hennes Weisweiler (1975/76) und Udo Lattek (1981-1983) Barcas dritter deutscher Cheftrainer der Nachkriegszeit. Und insgesamt schon der fünfte Coach der Katalanen seit 2020.

"Culers, das ist unser Moment. Força Barça", sagte Flick in einem kurzen Video auf der Plattform X auf katalanisch. In der Mitteilung hieß es, man habe sich mit Flick für jemanden entschieden, "der für das hohe Pressing, den intensiven und mutigen Spielstil seiner Mannschaften bekannt ist, mit dem er sowohl auf Vereins- als auch auf internationaler Ebene große Erfolge erzielt und so ziemlich alles gewonnen hat, was es in der Welt des Fußballs zu gewinnen gibt".

Fabeljahr 2020 - Vertrag mit Xavi aufgelöst

Im Profibereich ist das Engagement im Nordosten Spaniens erst Flicks dritte Station als Cheftrainer. 2019 war er, zuvor Co-Trainer, beim FC Bayern eingesprungen und hatte 2020 als Nachfolger von Niko Kovac überragende sechs Titel gewonnen, darunter die Champions League. Unvergessen beim Corona-bedingten Endturnier in Lissabon: die 8:2-Demütigung im Viertelfinale gegen den FC Barcelona.

Bei Barca steht Flick vor einer großen Aufgabe. Der FCB hat die Saison 2023/24 weit hinter Meister Real Madrid und ohne Titel beendet. In der Champions League war im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Schluss. Die finanzielle Schieflage des Weltklubs ist weiterhin Dauerzustand.

Am Mittwochvormittag, unmittelbar vor der Bestätigung Flicks, hatten die Katalanen bekanntgegeben, dass der bestehende Vertrag mit dem scheidenden Trainer Xavi und dessen Team aufgelöst worden ist. Die Weichen für die Vorstellung Flicks waren damit gestellt.