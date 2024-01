"Das ist unglaublich": Österreich im Freudentaumel

Österreich schafft die Sensation in der "Todesgruppe B". Das Team von Aleš Pajovic eliminiert mit dem 33:33-Unentschieden Spanien und zieht in die Hauptrunde ein. "Ich bin so stolz auf die Mannschaft", sagte der Cheftrainer nach dem Spiel.

"Das ist unglaublich", sagte Teamchef Aleš Pajovic kurz nachdem sein Team mit dem Unentschieden gegen Spanien das Ticket für die Hauptrunde gelöst hatte. Damit ist den Österreichern die zweite große Überraschung im Turniers gelungen. Bereits am vergangenen Sonntag hatte das Team mit einem Unentschieden gegen Kroatien für einen Paukenschlag gesorgt.

"Es fühlt sich an, als hätten wir beide Spiele gewonnen", meinte Pajovic mit Blick auf die beiden Partien. "Ich bin so stolz auf die Mannschaft", lobte der 45-jährige Trainer seiner Mannschaft. "Sie haben Herz gezeigt und Charakter, waren cool in den letzten zehn, fünfzehn Minuten. Jeder hat gemacht, was er tun musste. Meine letzten Worte in der Kabine vor dem Spiel waren: Jetzt noch einmal 60 Minuten Vollgas und dann reden wir weiter in Köln."

"Jeder Einzelne von den 23 Leuten, die da sind glaubt daran, dass wir jeden schlagen können", erklärte Tobias Wagner, der zum Spieler des Spiels gewählt worden war, den Erfolg seines Teams. "Die Auszeichnung Man of the Match ist ein schöner Nebeneffekt, aber völlig egal. Wir haben das als Mannschaft gelöst", zeigte sich der Kreisläufer bescheiden.

Hauptrunde in Köln

Nach dem völlig überraschenden Einzug in die Hauptrunde reist Österreich am heutigen Donnerstag von Mannheim aus weiter nach Köln. Dort warten in den kommenden Tagen Duelle mit Ungarn, Frankreich, Island und Gastgeber Deutschland auf das Überraschungsteam der Vorrundengruppe B.

"Jetzt spielen wir um eine Olympia-Qualifikation", blickte Wagner auf die nächste Turnierphase. "Das muss unser nächstes Ziel sein, dass wir unter die Top 8, 9 kommen." Sollte das Team auch dieses Ziel erreichen, wäre das Wintermärchen aus Sicht der Österreicher perfekt.