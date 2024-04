"Das ist unerklärlich": Ratloser Austria-Coach Wimmer hadert nach Selbstfaller

Obwohl die Wiener Austria gleich zweimal in Führung ging, kam sie am Ende im Heimspiel gegen Altach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Cheftrainer Michael Wimmer konnte sich die Fahrlässigkeit seiner Mannschaft nicht erklären und übte deutliche Kritik an seinen Spielern.

Michael Wimmer war die Frustration ins Gesicht geschrieben. GEPA pictures