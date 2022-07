"Das ist Treys Team": 49ers lassen in Sachen Quarterback keinen Zweifel mehr

Die San Francisco 49ers wollen mit Trey Lance als Quarterback in die neue NFL-Saison gehen. Das machte Head Coach Kyle Shanahan zu Beginn des Trainingscamps am Dienstag unmissverständlich klar.

Wer noch letzte Zweifel hatte, hat es nun von Shanahan höchstpersönlich gehört: "Das ist Treys Team", betonte der Head Coach der 49ers bei der Pressekonferenz zu Beginn des Trainingscamps des fünfmaligen Super-Bowl-Siegers am Dienstag. "Wir haben diese Entscheidung vor einem Jahr getroffen. Und wir stehen dazu. Wir werden daran nicht mehr herumdoktern."

Spekulationen und Gerüchte rund um Lance, im Draft 2021 an Position 3 gewählt, hatte es in der Offseason vor allem in der überregionalen Football-Presse zuhauf gegeben - auch, weil Jimmy Garoppolo weiterhin in Diensten der 49ers steht.

Einen Trade Garoppolos machte wohl eine Operation an der Schulter zu Beginn der Offseason zunichte, wie Shanahan erneut betonte: "Wir denken, dass Jimmy getradet worden wäre, wenn die Operation nicht gewesen wäre. Aber er musste das machen, da gibt es keine Verstimmungen."

Jimmy weiß, dass wir mit Trey weitermachen. Trey weiß, dass wir mit Trey weitermachen, unser Team weiß es. Kyle Shanahan

Genauso wisse Garoppolo, dass die Entscheidung, jetzt mit Lance in die Zukunft zu gehen nichts Persönliches sei. "Jimmy versteht das, er ist ein großer Junge", meinte Shanahan. "Jimmy weiß, dass wir mit Trey weitermachen. Trey weiß, dass wir mit Trey weitermachen, unser Team weiß es."

In der vergangenen Saison war Garoppolo Starting-QB der 49ers geblieben und hatte gleichzeitig als Mentor für Lance fungiert. Obwohl er für sein Verhalten von allen Beteiligten gelobt wurde, bezeichnete "Jimmy G" die Situation im Nachgang als eine, die er seinem "schlimmsten Feind nicht wünschen würde".

Der Quarterback-Markt der NFL ist derzeit quasi zum Erliegen gekommen, potenzielle Abnehmer für Garoppolo gerade rar. Solange der Quarterback noch kein grünes Licht von den Ärzten hat, wieder voll trainieren zu können, wir ohnehin nichts passieren.

Bis zum 30. August ist Garoppolos Gehalt nicht garantiert

Dass die Niners ihre Nummer 10 cutten, also entlassen, wird so schnell auch nicht passieren. "Du kannst nicht einen der besseren Quarterbacks der Liga ohne Grund für den Rest der Liga verfügbar machen", betonte Shanahan.

Den Grund könnte es allerdings am 30. August geben: Sollte Garoppolo dann im 53er-Kader der 49ers stehen, werden knapp 27 Millionen US-Dollar fällig. Bis dahin ist es nicht garantiert.

Bei Deebo Samuel stehen die Zeichen auf Verlängerung

Einiges an Geld dürften die 49ers in Kürze für die Vertragsverlängerung von Pro-Bowler Deebo Samuel in die Hand nehmen. Der Wide Receiver erschien nach dem Theater in der Offseason samt Trade-Request zum Auftakt des Trainingscamps. General Manager John Lynch gab sich am Dienstag optimistisch, dass sich beide Seiten bald einigen könnten.