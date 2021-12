"Das ist top": Flick begeistert über Hammergruppe mit Italien und England

Die deutsche Nationalmannschaft hatte bei der Auslosung der Nations League wahrlich kein Losglück - auf die DFB-Elf warten Europameister Italien, England und Ungarn. Den Bundestrainer freut's.

Deutschland trifft in der Nations-League-Ausgabe 2022/23 auf Europameister Italien, zudem feiert die Flick-Elf ein Wiedersehen mit den EM-Gegnern England (0:2 im Achtelfinale) und Ungarn (2:2 in der Vorrunde). Das ergab die Auslosung der Nations League am Donnerstagabend in Nyon.

"Das ist top. Es sind ideale und reizvolle Lose", sagte Flick. Auf dem Weg zum Jahreshöhepunkt messe man sich "mit den Besten". Genau das hatte sich der 56-Jährige für die Nations League nach seinem beeindruckenden Sieben-Siege-Startrekord gewünscht.

Das ist top. Es sind ideale und reizvolle Lose. Hansi Flick

Gegen alle drei Kontrahenten bestritt Deutschland bereits ein WM-Finale - 1954 gegen die Ungarn, 1966 gegen England und 1982 gegen Italien. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick erwischte damit eine extrem schwierige Gruppe. Nur der Sieger qualifiziert sich für die Nations-League-Endrunde im Juni 2023. Die Gruppenspiele finden im Juni (1. bis 4. Spieltag) und September 2022 (5./6. Spieltag) statt.

Deutschlands bisherige Nations-League-Bilanz ist nach zwei Spielzeiten noch sehr ausbaufähig: Bisher gab es zwei Siege, fünf Remis und drei Niederlagen bei 13:20 Toren. Den Tiefpunkt in der Nations League erlebte die damalige Löw-Elf beim 0:6 in Spanien im letzten Pflichtspiel 2020.

Im März wohl gegen die Niederlande und eine afrikanische Auswahl

Wie weit der viermalige Weltmeister Deutschland auf seinem Weg nach oben schon ist, darüber dürfte schon der Start ins neue Länderspiel Aufschluss geben. Im März wird es ein Länderspiel wohl gegen die Niederlande geben. Entsprechende Pläne für den Oranje-Klassiker bestätigte Flick kurz nach der Auslosung. England scheidet als Wunschkandidat für den März-Test nun als Nations-League-Gegner aus. "Für das zweite Testspiel hätte ich gerne eine Mannschaft von einem anderen Kontinent", sagte Flick. Im Gespräch sei für den Länderspielauftakt am 26. März in Sinsheim eine afrikanische Mannschaft.

Spanien trifft auf Portugal - Schweizer wollen Revanche

Auch in den anderen Gruppen der Liga A kommt es zu hochkarätigen Duellen. So spielt in der Gruppe 2 Spanien gegen Portugal, die beiden iberischen Teams duellieren sich zudem mit der Schweiz und Tschechien. Die Eidgenossen können gegen die Spanier Revanche für das Viertelfinal-Aus bei der EM nehmen.

Alaba trifft auf Kollege Benzema

Die Österreicher treffen ebenso in der Top-Liga der Nations League auf Frankreich als nominell schwersten Gegner. Darüber hinaus warten auf David Alaba & Co. Kroatien und Dänemark. Für den Abwehrspieler von Real Madrid kommt es damit zum Duell mit seinem Vereinskollegen Karim Benzema. Die Franzosen wollen ihren Titel aus dem Herbst 2021 verteidigen.

Lewandowski und Polen bekommen es mit Belgien und Oranje zu tun

Interessant ist auch Gruppe 4 der Liga A: Belgien und die Niederlande dürfen als Schwergewichte gelten, dem Duo versuchen die Polen mit Robert Lewandowski und Wales mit Gareth Bale Paroli zu bieten. Das jeweilige Schlusslicht der Liga-A-Gruppen steigt in die Liga B ab.

Duell Haaland gegen Ibrahimovic möglich

Aber auch in der Liga B wurden vielversprechende Duelle gezogen. So trifft Norwegen mit Dortmunds Stürmer Erling Haaland auf Schweden mit dem Routinier Zlatan Ibrahimovic, Serbien und Slowenien.

Türkei und Kuntz mit sehr leichter Gruppe

In der Liga C dagegen hatte die Türkei mit Nationaltrainer Stefan Kuntz großes Losglück. Die Türken treffen auf Luxemburg, Litauen und Färöer.

Lesen Sie auch: Nations League 2022/23: Teams, Modus, Termine, TV