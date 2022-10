"Das ist schon sehr gut": Was Schwarz gegen Schalke imponierte

Hertha BSC hat beim Heimsieg über Schalke einmal mehr Charakterstärke bewiesen. Auch deswegen war Sandro Schwarz am Tag darauf voll des Lobes.

Sandro Schwarz verhehlte am Montagvormittag nicht, dass es für ihn "angenehm" sei, am Tag nach einem Ligaspiel zu einem Sieg befragt zu werden. Der Trainer von Hertha BSC betonte im Rahmen einer Medienrunde indes auch, dass er in den Wochen zuvor mit den Fragen zu den nicht gewonnenen Partien "auch leben" konnte, "denn das war ja die Realität." Gleichwohl machte Schwarz am Tag nach dem 2:1 gegen Schalke 04 deutlich, "dass wir mit dem Wissen, mit dem Ergebnis und mit der Art und Weise wie wir es gezogen haben, natürlich sehr glücklich sind".

Richtige Antwort auf den Ausgleich

Der Erfolg gegen Schalke, der erste Heimsieg der laufenden Saison und der erste im Olympiastadion seit dem 24. April (2:0 gegen den VfB Stuttgart), hat beim Hauptstadt-Klub für Erleichterung gesorgt. Auch wenn Spielern und Offiziellen klar ist, "dass das fußballerisch kein Leckerbissen war", so Schwarz. Aber das späte Schalker 1:1 noch mit dem 2:1 beantwortet zu haben, hat dem 44-Jährigen imponiert. "Was herausragt ist, wie wir mit dem späten Gegentreffer umgegangen sind", betonte Schwarz, "dass wir immer wieder diese Haltung beibehalten und mit einer Aktion dann den Siegtreffer erzielt haben. Das ist schon sehr gut."

Perfekt in das Drehbuch des Sonntagabends passte neben dem Comeback von Jean-Paul Boetius (nach Hoden-Tumor-OP), dass Wilfried Kanga das Siegtor erzielte. Der bullige Angreifer (1,89 Meter, 90 Kilo), den die Berliner im Sommer für eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro Young Boys Bern verpflichtet haben, traf erstmals für seinen neuen Arbeitgeber, nachdem er dem persönlichen Erfolgserlebnis zehn Partien lang hinterher gelaufen war. "Wir freuen uns mit Willi, dass er ein so entscheidendes Tor erzielt hat", sagte Schwarz, "das hat zum Drehbuch der letzten Wochen gepasst. Er hat viel gearbeitet, letzte Woche in Leipzig Pech gehabt mit dem Pfostenknaller. Deswegen ist es gut, dass er so ein wichtiges Tor erzielt hat." Er glaube, so der Hertha-Coach weiter, dass der erste Treffer für Kanga "ein Brustlöser war" und der Druck auf den 24 Jahre alten Neuzugang nun geringer sei.

Wichtig für Kangas Kopf

Denn obwohl der Franko-Ivorer bei seinen Einsätzen zuvor als unermüdlicher Arbeiter und Ballbehaupter Punkte gesammelt hatte, sei es für einen Angreifer eben auch wichtig zu treffen. Schwarz: "Die Brust wird breiter, der Kopf fängt weniger an zu überlegen."

Am Montag war Kanga wie alle Startelf-Spieler und der zur Pause eingewechselte Marco Richter regenerativ unterwegs, während der leicht angeschlagene Marton Dardai nur individuell arbeiten konnte. Dafür kehrten Kevin-Prince Boateng (nach Infekt) und auch Filip Uremovic ins Mannschaftstraining zurück. Verteidiger Uremovic hatte sich im Heimspiel vor drei Wochen gegen die TSG Hoffenheim (1:1) eine Prellung am rechten Sprunggelenk zugezogen