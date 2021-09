"Das ist schon eine Hausnummer": Kramer über dumme Dinger und schlaue Sachen

Ausgerechnet bei Union Berlin strebt Arminia den ersten Saisonsieg an. Die Voraussetzungen erscheinen denkbar schwierig. Doch der Bielefelder Trainer hat so seine eigenen Erfahrungen mit den Eisernen …

Eigentlich, da sind sie sich bei Arminia einig, wäre es an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einmal Zeit für den ersten Sieg in der laufenden Saison. Eigentlich, sagt die Statistik, ist ausgerechnet dieser Gegner für das Vorhaben allerdings denkbar ungeeignet. Die Bielefelder gewannen nur eines der jüngsten 16 Pflichtspiele gegen Union - und das ist auch schon länger her: In der 2. Liga hieß es daheim einmal am 33. Spieltag 2015/16 am Ende 2:0. Ansonsten gab es zehn Remis und fünf Niederlagen.

"Uns allen ist bewusst, dass wir mit Union eine große Herausforderung vor der Brust haben, schließlich haben sie nun 19-mal in Folge zu Hause nicht verloren - das ist schon eine Hausnummer", bemüht auch Frank Kramer die Datenbanken, die darüber hinaus Auskunft darüber geben, dass Union auch überhaupt noch keines seiner zehn Pflichtheimspiele gegen Bielefeld verlor. In der 2. Liga gab es an der Alten Försterei fünf Siege und vier Remis, dazu bei der Premiere dieses Duells in der Bundesliga in der vergangenen Saison ein 5:0.

"Dumme Dinger vermeiden"

Arminias Trainer weiß über den Gegner: "Sie spielen sehr gute Umschaltsituationen, wir müssen ein präzises und stabiles Spiel abliefern und darauf achten, dumme Dinger zu vermeiden."

Dafür will man lieber endlich schlaue Sachen vor dem gegnerischen Tor machen. Die eigene Chancenverwertung war nach dem jüngsten 0:0 gegen Hoffenheim ein Hauptthema rund um das Team des 49-Jährigen. Erklärungsversuche? "Vor dem Tor sind das einfach Situationen, die man im Training nicht immer trainieren kann, denn in einem vollen Stadion und mit Gegnerdruck ist das nochmal etwas anderes", so Coach Kramer. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich das Ganze positiv entwickeln wird, denn ich sehe, wie wir gemeinsam daran arbeiten."

Und ein kleines bisschen kann die Statistik den Arminen dann vielleicht doch auch Zuversicht vermitteln. In acht von 17 Spielen unter Kramer kassierte Bielefeld kein Gegentor. Keine andere Mannschaft der Liga wahrte seit dessen Amtsantritt so häufig die berühmte "Weiße Weste". Und persönlich verlor Kramer von fünf Begegnungen gegen die Köpenicker bisher keine einzige, gewann mit Fürth sogar zweimal in der Hauptstadt und spielte darüber hinaus mit dem Kleeblatt sowie mit Düsseldorf und zuletzt Bielefeld dreimal remis gegen Union.