Das ist Rangnicks ÖFB-Kader gegen Aserbaidschan und Estland

Ende März empfängt Österreichs Nationalmannschaft zum Start in die Qualifikation für die EM 2024 Aserbaidschan und Estland. Teamchef Ralf Rangnick hat seinen ersten Kader im Jahr 2023 nominiert.

Österreichs Nationalteam wird zum Start in die EM-Qualifikation Ende März erstmals in der neuen Raiffeisen-Arena von Linz auflaufen. Beide Länderspiele gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März, beide 20.45 Uhr, LIVE! auf kicker) finden in der vor Kurzem eröffneten Heimstätte des LASK statt. Zehn Tage vor der Premiere hat Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für das Doppel Ende des Monats nominiert und dabei mit Rapids Jonas Auer und Darmstadts Mathias Honsak zwei Neulinge in den Kader geholt.

Der Fanandrang für die beiden Matches ist groß, für den Auftakt gegen Aserbaidschan gibt es nur noch Restkarten, wie der ÖFB Dienstagmittag bekanntgab. Für die Partie gegen Estland geht noch ein Kontingent von 1.000 Tickets in den Verkauf.

Österreichs Kader für die Länderspiele gegen Aserbaidschan und Estland

TOR: Niklas Hedl (SK Rapid; 1 Länderspiel), Heinz Lindner (FC Sion/SUI; 34), Alexander Schlager (LASK; 7)



VERTEIDIGUNG: David Alaba (Real Madrid CF/ESP; 98/15 Tore), Jonas Auer (SK Rapid; 0), Kevin Danso (RC Lens/FRA; 11/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER; 11/0), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven/NED; 3/0), Stefan Posch (FC Bologna/ITA; 20/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/NED; 9/1), Maximilian Wöber (Leeds United FC/ENG; 13/0)



MITTELFELD: Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 25/7), Mathias Honsak (SV Darmstadt 98/GER; 0), Florian Kainz (1. FC Köln/GER; 21/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/GER; 24/2), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/GER; 4/1), Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), Marcel Sabitzer (Manchester United/ENG; 68/12), Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg; 10/0), Andreas Weimann (Bristol City/ENG; 21/1), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/GER; 1/0)



STURM: Junior Adamu (FC Red Bull Salzburg; 3/0), Marko Arnautovic (FC Bologna/ITA; 106/34), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/GER; 43/7), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05/GER; 20/1)