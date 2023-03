"Das ist Quatsch": Elfmeter-Regeln nerven Schwäbe

Marvin Schwäbe ist der sichere Rückhalt im Kölner Kasten. Im Podcast "kicker meets DAZN" spricht er über die Regeln beim Elfmeter, die ihn nerven - und über die Qualitäten seines aktuellen Coaches Steffen Baumgart.

Direkt zu Beginn des Gesprächs im Podcast wurde das Gespräch auf ein Thema gelenkt, dass Marvin Schwäbe offensichtlich umtreibt. Es ging um die Regeln bei der Ausführung der Elfmeter. Jüngst beim 0:2 gegen Bochum hatte der Kölner Keeper ein Gegentor vom Punkt kassiert. Für die Torhüter gibt es strenge Regeln, es muss vor dem Abschluss mindestens noch ein Fuß auf der Linie sein.

"Man muss sagen, das macht den Torhütern das Ganze nicht einfach. Es sind schon nur elf Meter Abstand, jetzt wird uns der Schritt zur Seite und nach vorne, was es uns vielleicht noch einen Tick einfacher macht, auch noch weggenommen. Gefühlt muss man als Torwart mittlerweile hinter der Linie anfangen, dass man mit dem Schritt eben auf der Linie endet", so Schwäbe.

Im Gegenzug sieht der Keeper beim Schützen den weiteren Vorteil, dass dieser verzögern und den Torwart so besser ausgucken kann. "Wenn man uns diese Chance mit dem Schritt nach vorne nimmt, sollte man das (mit dem Verzögern, Anm.d.Red.) den Stürmern auch nehmen", findet Schwäbe. "Sie können ein, zweimal mit dem Arsch wackeln, dann machst du als Torwart die Bewegung nach vorne, weil du eh schon unterwegs bist - und dann wirst du auch noch zurückgepfiffen. Das ist einfach Quatsch."

Schwäbe über Baumgart: "Er ist immer ehrlich"

Alles andere als Quatsch ist, was die Kölner unter Coach Steffen Baumgart spielen. Auch für Schwäbe war der Trainer ein Glücksfall, denn er machte ihn vor Timo Horn zur neuen Nummer eins der Rheinländer. "Er ist lautstark, ich glaube, das ist schon aufgefallen", lachte Schwäbe und erklärte weiter die Qualitäten seines Coaches: "Die emotionale Ader und die Motivation, die er an den Tag legt, das ist schon einzigartig. Dieses 'in den Arsch treten' tut einem dann doch gut. Man weiß bei ihm, woran man ist, er ist immer ehrlich."

Trotz gutem Fußball unter Baumgart müssen die Kölner aber schnellstmöglich noch ein paar Punkte sammeln, um nicht mehr unten reinzurutschen. In den vergangenen vier Spielen gab es kein Tor und nur einen Punkt. "Wir sind gut ins Jahr gestartet, jetzt gegen Wolfsburg, Bochum und Stuttgart haben wir Punkte liegenlassen, wo wir uns mehr ausgerechnet haben. Wir müssen weiter hart arbeiten, aber solche Rückschläge gehören dazu", sagte Schwäbe, der mit seinem Team am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dortmund gefordert ist.

Was Schwäbe noch über das Torwartspiel sowie seinen Weg zum Profi sagt, hören Sie im neuem Podcast "kicker meets DAZN." Außerdem verrät der Keeper, warum er kein Ringer geworden ist.

