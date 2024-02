Das ist Österreichs Kader für die Olympia-Quali

In exakt zwei Wochen absolviert die österreichische Handball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel in einer Olympia-Quali in der Geschichte des Hallenhandballs. Für das Turnier mit Kroatien, Algerien und Ausrichter Deutschland hat Teamchef Aleš Pajovic insgesamt 17 Mann nominiert.

Den Kern bildet dabei jenes Team, das bei der EM 2024 für Furore und die historische Olympia-Quali-Teilnahme sorgte. Dazu zählen u.a. Kapitän Mykola Bilyk, Rekord-Nationalspieler Robert Weber und der Neu-Flensburger Boris Zivkovic.

Hinzu kommen die bei der EM während dem Turnier nachnominierten Elias Kofler und Lukas Schweighofer und der während der EM erkrankte Moritz Mittendorfer. Verletzungsbedingt fällt Nemanja Belos für die Quali aus.

In insgesamt drei Vierergruppen werden Mitte März die noch zu vergebenden sechs Plätze für Paris 2024 vergeben. Österreich trifft in Gruppe 2 am 14. März auf Kroatien, am 16. März auf Algerien und zum Abschluss am 17. März auf Deutschland. Gespielt wird in der knapp 10.000 Zuseher:innen fassenden ZAG Arena in Hannover (GER). Die Top 2 qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024.

Pajovic: "Werden nicht viel ändern"

"Alle sind hoch motiviert, es geht schließlich um die Olympischen Spiele. Jeder ist bereit zu kämpfen. Wir haben eine schwere Gruppe, aber wie schon bei der EM, werden wir alles probieren und alles geben", so ÖHB-Teamchef Aleš Pajovic.

"Von unserem System her werden wir nicht viel ändern, dafür reicht auch die kurze Vorbereitungszeit nicht aus. Gleiches erwarte ich von unseren Gegnern. Kroatien hat nun mit Dagur Sigurdsson einen alten Bekannten Österreichs als neuen Teamchef. Hier wird es spannend sein, welchen Kader er nominieren wird", sagt Pajovic.

"Bei Deutschland rechne ich mit einer ähnlichen Aufstellung wie bei der EM und auch Algerien wird wohl in jener Besetzung anreisen, in der sie bei der Afrikameisterschaft bis ins Finale gekommen sind. Alle wollen zu den Olympischen Spielen, das wird ein interessantes Turnier", so Aleš Pajovic.

red

Kader Österreich Olympia-Quali