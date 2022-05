Das ist noch offen: Bisher keine Meister in den Regionalligen

In den fünf Regionalligen konnte bisher keine Mannschaft Meisterschaft und Aufstieg offiziell fixieren. Am spannendsten wird es wohl in der West-Staffel. Rot-Weiss Essen und Preußen Münster trennen aktuell nur zwei Tore.

In der Regionalliga Nord hat der Tabellenführer VfB Oldenburg sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Weiche Flensburg. Falls die Flensburger am kommenden Samstag nicht gewinnen, hat Oldenburg die Meisterschaft sowie die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sicher. Dort wird der VfB auf den Meister der Staffel Nordost treffen.

Im Nordosten führt BFC Dynamo die Tabelle an, nach zwei Niederlagen nun allerdings dicht gefolgt vom FC Carl Zeiss Jena. Noch hat der FCC nicht nur einen Rückstand von drei Zählern, sondern auch ein um 13 Tore schlechteres Torverhältnis. Ein Punkt beim Tabellendritten Altglienicke würde dem BFC im letzten Saisonspiel zu Meisterschaft und Aufstiegsspielen reichen.

Aufstieg von der Regionalliga zur 3. Liga: Spieltermine und weitere Infos

Engstes Rennen im Westen - Elversberg so gut wie oben

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster liefern sich in der Regionalliga West das wohl engste Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. Am vergangenen Spieltag konnte RWE auf Grund eines Preußen-Patzers in Wiedenbrück (0:0) die Tabellenführung zurückerobern und liegt nun mit einem um zwei Tore besseren Torverhältnis vorn. Am kommenden Samstag (14 Uhr) trifft Essen vor ausverkauften Rängen an der Hafenstraße auf den Tabellenneunten Ahlen, Münster empfängt den 1. FC Köln II.

Nach dem Nichtangriffspakt zwischen der SV Elversberg und dem FSV Frankfurt steht im Südwesten der Meister so gut wie fest. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses keine Chance mehr, Elversberg vom ersten Platz zu verdrängen, das nach 2013 wieder drittklassig spielen wird.

Die SpVgg Bayreuth steht in Bayern ebenfalls kurz vor dem Aufstieg. Zwei Spieltage vor Schluss können die Oberfranken nur noch von der Zweitvertretung des FC Bayern eingeholt werden, die fünf Punkte Rückstand aufweist. Bereits am 37. Spieltag kann Bayreuth mit einem Sieg gegen Viktoria Aschaffenburg den Aufstieg klarmachen.