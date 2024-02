"Das ist noch lange nicht das Ende": Chiefs sind und bleiben die Gejagten

Sie haben es schon wieder getan: Die Kansas City Chiefs sind nach einem phänomenalen Drive am Ende der Overtime in diesem 58. Super Bowl beim Duell mit den San Francisco 49ers (25:22) bereits zum dritten Mal in fünf Jahren Super-Bowl-Sieger - und streben nun den Hattrick an.

Erneut an der NFL-Spitze angekommen und laut eigener Aussage noch lange nicht am Ende: Patrick Mahomes. IMAGO/USA TODAY Network

"Das bedeutet mir alles. Das ist legendär!", schrie Kansas Citys Star-Quarterback Patrick Mahomes nach dem am Ende auf spektakuläre Art und Weise eingefahrenen 25:22-Overtime-Triumph gegen die San Francisco 49ers ins CBS-Mikrofon.

Kurz vorher hatte der anfangs gegen eine starke Niners-Defense lange Zeit fehlerbehaftete Spielmacher, der sich unter anderem nach sechs turnover-freien Play-off-Partien mal wieder eine kostspielige Interception erlaubt hatte, ein famoses Comeback auf die Beine gestellt. Zunächst war Mahomes mit seinen Kollegen wie Tight End Travis Kelce in den finalen zwei Minuten der regulären Spielzeit beim Stand von 16:19 weit nach vorn und dank Kicker Harrison Butker zum 19:19 gekommen, ehe in der folgenden Verlängerung ebenfalls nach Rückstand (19:22) ein weiterer Top-Drive auf die Beine gestellt wurde.

Dieses Mal sogar bis hin zum ultimativen Ziel, dem Touchdown zum Super-Bowl-Sieg - zur direkten Titelverteidigung nach dem bereits furiosen 38:35 im Vorjahr gegen die Philadelphia Eagles. Mahomes selbst, der am Ende mit 333 Passing Yards, 66 Rushing Yards und neben seiner Interception mit zwei Touchdowns auch in seinem dritten erfolgreichen NFL-Finale zum MVP gekürt wurde, traf dabei nur richtige Entscheidungen. Der 28-Jährige lief bei "4th&1" selbst stark zu einem neuen First Down, fand etwa Kelce (nach schwachen ersten 30 Minuten mit nur einem Catch für ein Yard Raumgewinn am Ende neun Catches für 93 Yards) und schlussendlich Receiver Mecole Hardman - zu Saisonbeginn noch Spieler der New York Jets - für den gewinnbringenden Touchdown zum 25:22-Endstand.

Kaum den dritten Ring eingesackt, verkündete Mahomes außerdem mit lauten Tönen: "Ich bin so stolz auf meine Jungs. Wir werden heute Nacht feiern, wir werden zu Hause feiern - und das ist noch lange nicht das Ende." Die seit Monaten immer wieder thematisierte und bei Übertragungen oft eingeblendete US-Sängerin Taylor Swift sowie Kelce, der krächzend "Viva Las Vegas" anstimmte, fielen sich derweil mit feuchten Augen in die Arme. Und Chiefs-Coach Andy Reid - der große rote Mann mit Schnauzbart - wurde traditionell aus der Gatorade-Tonne geduscht und sagte als passionierter Burger-Fan kurz darauf vor laufenden TV-Kameras, dass er die angebratenen Zwiebeln seines Super-Bowl-Siegeressens schon riechen könne.

Mahomes auch 2025 im Super Bowl? "Ich werde alles daran setzen"

Mahomes steht in seiner erst seit 2017 andauernden NFL-Karriere als früherer Lehrling von Chiefs-Ex-Quarterback Alex Smith damit neben drei Super-Bowl-Titeln schon bei 15 Playoff-Siegen - nur die Legenden Joe Montana (16) und Tom Brady (35) haben mehr. Und sollte die Laufbahn des "NFL-Raketenarms" auch nur ansatzweise so erfolgreich weitergehen - wer weiß? Womöglich kann der 28-Jährige die sieben Titel von Brady, der Anfang 2023 im Alter von 45 Jahren endgültig einen Schlussstrich gezogen hatte, egalisieren oder übertrumpfen.

Für seinen in all den Jahren kongenialen Partner Kelce, der mit 34 Jahren auch noch lange nicht genug hat, war der Sachverhalt Richtung erneuter Titelverteidigung klar: "Das Ziel ist schon immer gewesen, wieder hier zustehen - und das haben wir geschafft, obwohl wir die ganze Saison über die Gejagten gewesen sind. Nun haben wir sogar die Chance, dreimal in Folge zu triumphieren." Soll heißen: Auch 2025 wollen die Chiefs, die ab September von 31 anderen Teams auf ein Neues die Gejagten sein werden, mit Mahomes & Co. ganz oben stehen.

"Mit all den Rückschlägen, mit denen wir in dieser Saison umgehen mussten, hier am Ende stehen zu dürfen", erinnerte sich derweil Mahomes nochmals an Receiver-Fehler, Schwächephasen und eigenen Frust während der Regular Season zurück - um mit folgenden Worten zu schließen: "Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs ... Das ist einfach außergewöhnlich. Legendär! Jetzt werde ich erst einmal feiern, bei der anschließenden Parade jubeln und mich dann an die Arbeit zu machen, wieder hier zu stehen. Ich werde alles daran setzen, auch nächstes Jahr wieder dieses Spiel bestreiten zu dürfen." Auch sein Ziel: "Three-peat!" Der Titel-Hattrick.