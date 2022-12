"Das ist nicht nichts": Lloris wird mit Thuram gleichziehen und jagt Neuer

Manuel Neuer hat einen neuen WM-Rekord aufgestellt, Hugo Lloris könnte ihm diesen aber entreißen. Eine Bestmarke stellt der französische Torwart indes im Achtelfinale gegen Polen ein.

Für Hugo Lloris wird die Partie in der Runde der letzten 16 bei der WM am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Polen eine besondere sein. Der Torwart der Franzosen wird sein 142. Spiel für die Equipe Tricolore bestreiten und damit zum Rekordspieler Frankreichs aufsteigen.

Noch hält Lilian Thuram diese Bestmarke allein. Lloris, der im November 2008 gegen Uruguay sein erstes Länderspiel absolvierte, wird zunächst gleichziehen. "Das ist nicht nichts", erklärte der Kapitän des Weltmeisters am Samstag. "Ich fühle mich sehr geehrt und sehr stolz", so der 35-Jährige, der aber gleich den Blick auf Robert Lewandowski und Co. richtete. "Aber einen Tag vor einem WM-Achtelfinale ist das zweitrangig. Über den Rekord freue ich mich nach einem hoffentlich erfolgreichen Turnier."

Manche Rekorde sind wichtiger als andere. Und dieser ist schon ein sehr wichtiger. Didier Deschamps

"Manche Rekorde sind wichtiger als andere. Und dieser ist schon ein sehr wichtiger", ordnete Nationaltrainer Didier Deschamps ein. "Denn er ist Zeugnis einer langen und professionellen Karriere. Wer Hugo kennt, weiß, dass das zwar ein besonderes Spiel für ihn ist, für ihn aber nur die Mannschaft zählt."





Fängt Lloris noch Neuer ab?

Nur bei einem Erfolg über Polen könnte er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen - und auch einen anderen Rekord ins Visier nehmen. Einen, den Manuel Neuer hält. Der DFB-Kapitän ist mit 19 WM-Einsätzen seit dem Spiel gegen Costa Rica (4:2) der Rekordhalter, Neuer hat seinen Landsmann Sepp Maier (18 WM-Einsätze) verdrängt. Lloris, der seine vierte WM spielt, lauert derzeit mit 16 Einsätzen auf Rang acht. Sollte Frankreich ins Finale vordringen, käme Lloris auf 20 WM-Einsätze.

Unabhängig davon ist Lloris mit weitem Abstand alleiniger Rekord-Kapitän der Franzosen. Am Sonntag wird er die Equipe Tricolore zum 119. Mal als Spielführer auf das Feld führen. Deschamps ist da mit 54 Partien die Nummer zwei. "Das ist nicht nichts", könnte Lloris auch dazu sagen.