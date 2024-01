Das ist nicht mehr das Kroatien vergangener Tage

Die Hauptrunde bei der Heim-EM beschließt die deutsche Handball-Nationalmannschaft ausgerechnet wieder gegen Kroatien. Mit dem Team, mit dem sich die DHB-Auswahl in der Vergangenheit große Duelle lieferte, hat das von Goran Perkovac allerdings nichts mehr zu tun.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

An diesem Mittwoch kann sich ab 20.30 Uhr tatsächlich Geschichte wiederholen. In Köln gelang bei der deutschen Heim-WM vor fünf Jahren ausgerechnet mit einem 22:21-Sieg gegen Kroatien der Halbfinaleinzug. Auch im vierten Hauptrundenspiel der Handball-EM sind die Kroaten deutscher Gegner. "Wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen", forderte Sebastian Heymann nach dem überzeugenden 35:28-Erfolg gegen Ungarn: "Jetzt zu denken, das wird ein Selbstläufer, ist auf jeden Fall die komplett falsche Einstellung."

Die "absurde Konstellation", in der den Kroaten eine Niederlage gegen Deutschland mit Blick auf die Olympia-Qualifikation hilft, blendet der EM-Silbermedaillengewinner von 2020 aus. Das hat Domagoj Duvnjak bereits angekündigt. Den "Partycrasher" würde Kiels Spielmacher im Fall der Fälle schon geben.

Die EM hatte für die Kroaten so vielversprechend begonnen, der 39:29-Kantersieg über Spanien war das große Ausrufezeichen der ersten Turnierphase. Doch anschließend kam Kroatien nicht über ein Remis gegen Überraschungsmannschaft Österreich hinaus, mühte sich zu einem Sieg gegen Rumänien - und verlor alle seine drei Hauptrundenspiele gegen Frankreich, Ungarn und Island.

Mit der Medaillenvergabe hat Kroatien definitiv nichts mehr zu tun - und das Team auch ehrlicherweise nichts mehr mit dem vergangener Tage. In der Vergangenheit liefen die Kroaten häufig mit einer ersten Sieben gespickt mit internationalen Stars auf. Spielmacher Ivano Balic, zweimaliger EM-MVP (2004 und 2006), ist da natürlich vorneweg zu nennen. Dank Balic (2008) und Rechtsaußen Mirza Dzomba (2004) stellte Kroatien auch zweimal den EM-Torschützenkönig.

Dreimal stand Kroatien bislang in einem EM-Endspiel - und damit genauso oft wie Deutschland. Allerdings verloren die Kroaten alle drei Finals (2008, 2010 und 2020). Die beiden Endspiele gegen das DHB-Team bei der WM 2003 in Portugal sowie bei Olympia 2004 in Athen entschied Kroatien für sich.

Nach Spielern wie Balic, Dzomba oder dem legendären Kreisläufer Igor Vori sucht man mittlerweile vergeblich im Kader. Anführer wie Duvnjak oder Igor Karacic (Kielce) sind mit jeweils 35 Jahren ins Alter gekommen. Luka Cindrics Karriere hat ihren Peak gefühlt überschritten, nach Jahren in Skopje, Kielce und Barcelona steht der Spielgestalter mittlerweile in Bukarest unter Vertrag.

Top-Torschütze Klarica ist 22

Dahinter hat Nationaltrainer Goran Perkovac viele Spieler mit Perspektive. Kroatiens Top-Torschütze Luka Klarica (24 Treffer) - ein wurfgewaltiger Linkshänder im rechten Rückraum - ist beispielsweise Jahrgang 2001, der bei diesem Turnier überzeugende Keeper Dominik Kuzmanovic Jahrgang 2002. Beide spielen noch in der Heimat. Es mangelt trotz guter Aussichten aktuell an internationaler Erfahrung und Konstanz auf diesem Niveau.

Eine zusätzliche Schwächung war fraglos der Vorrunden-Ausfall von Linkshänder Ivan Martinovic, der seine Qualitäten ansonsten bei der MT Melsungen einbringt. Neben Duvnjak (THW Kiel) steht mit Marko Mamic (SC DHfK Leipzig) so nur noch ein weiterer Bundesliga-Profi im Aufgebot der Kroaten. Das war in der Vergangenheit auch schon einmal anders.

Die Favoritenstellung kann das deutsche Team zum Hauptrunden-Abschluss nicht von sich weisen. Und sie wird auch gegen eine Statistik angehen wollen: Viermal trafen Deutschland und Kroatien bislang bei Europameisterschaften aufeinander - dreimal gewann das Team vom Balkan (1994, 1996 und 2020), lediglich einmal die DHB-Auswahl (2002).