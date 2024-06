"Das ist nicht genug" - Wo Fernie noch Verstärkungen sucht

Kurz vor dem Trainingsauftakt am Samstag hat sich Sportdirektor Paul Fernie über den Stand der Kaderplanung bei Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 geäußert. Im kicker-Interview sprach er dabei auch über offene Planstellen und mögliche Abgänge.

Herr Fernie, wie weit ist die Kaderplanung für die kommende Saison aktuell?

Wir haben jetzt mit Kai Klefisch von Paderborn sechs Neuzugänge verpflichtet. Damit stehen aktuell 19 Spieler und drei Torhüter unter Vertrag. Auf eine exakte Größe habe ich mich nicht festgelegt. Hauptziel ist, den Kader kleiner zu machen als letzte Saison.

Es gibt ja noch ein paar Baustellen - zum Beispiel auf der linken Außenbahn …

Ja, Fabian Nürnberger ist momentan der Einzige, und der kommt gerade aus einer Verletzung. Deswegen ist der Plan, noch einen Spieler für die linke Seite zu holen.

Gibt es noch andere Positionen, wo Sie Handlungsbedarf sehen?

In der Innenverteidigung haben wir mit Matej Maglica, Christoph Klarer, Clemens Riedel und Christoph Zimmermann vier Spieler für drei Positionen. Das ist nicht genug. Für das defensive Mittelfeld stehen wegen der langwierigen Verletzung von Fabian Holland derzeit nur Andreas Müller, Paul Will, Kai Klefisch sowie Tobias Kempe zur Verfügung. Und wir müssen bereit sein zu reagieren, wenn bei Spielern noch etwas passieren sollte.

Keine Neuigkeiten bei Mehlem und Schuhen

Wie ist denn der Stand bei Marvin Mehlem, der den Verein verlassen könnte?

Es gibt nichts Neues momentan. Ich habe mit keinem Klub Kontakt gehabt. Niemand externes hat mich angerufen. Aber wir müssen grundsätzlich gut vorbereitet sein, falls bei Spielern etwas passiert. Und das sind wir.

Ein anderer potenzieller Wechselkandidat ist Marcel Schuhen …

Auch hier gab es keine Signale oder Anrufe anderer Vereine. Wir waren mit "Schuh" auch über die Sommerpause in Kontakt. Er ist am Donnerstag wiedergekommen und ich freue mich auf ihn.

Wie sieht es denn mit Spielern aus, deren Vertrag oder Leihe ausgelaufen ist? Sie wolltest ja noch Gespräche mit dem einen oder anderen führen?

Da gibt es momentan nichts Konkretes. Es gibt noch Gespräche, aber es geht nur um einen Kandidaten. Das kann ich bestätigen. Aber den Namen werde ich jetzt nicht nennen.

Wir wollen künftig in eine etwas andere Richtung gehen. Paul Fernie

Hat der Abstieg und die teils blutleeren Darbietungen zum Saisonende irgendwelche Auswirkungen auf die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen gehabt?



Überhaupt nicht. Es geht darum, dass ein Spieler, der hier spielen will, den Biss, den Hunger und die Gier mitbringt, um seine bestmögliche Leistung abzurufen. Was letzte Saison in der Bundesliga Saison passiert ist, war kein Thema. Wir wollen nach vorne schauen. Rückblickend haben wir alles analysiert. Und wir haben Entscheidungen getroffen, was den Kader betrifft. Wir wollen künftig in eine etwas andere Richtung gehen. Dazu gehören auch die Neuzugänge mit ihrer Mentalität, immer positiv zu bleiben. Denn wir wollen bei den Fans wieder Euphorie entfachen. Ende der vergangenen Saison hatten wir leider nicht so viel Euphorie. Aber jetzt fangen wir wieder neu an.

Wie sieht es denn aus mit den Verletzten? Sind bis auf Fabian Holland beim Trainingsauftakt am Samstag alle dabei?

Fabian Nürnberger leider noch nicht. Für ihn ist es noch einen Tick zu früh, obwohl seine Reha richtig gut läuft, sogar etwas schneller als gedacht. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu schnell geht. Fraser Hornby wird wieder voll dabei sein. Wir hatten diese Woche eine Besprechung mit seinem Arzt. Der hat grünes Licht gegeben, dass Fraser alles mitmachen kann. Er hat schon jetzt viel gearbeitet, um durchzustarten. Das ist eine tolle Geschichte für ihn, dass er wieder auf den Beinen ist und auf dem Rasen mit den Jungs stehen kann. Vom Gefühl her ist er wie ein Neuzugang. Ich kenne ihn aus der Vergangenheit relativ gut, weiß was er kann und habe große Hoffnung in ihn.

Interview: Stephan Köhnlein