"Das ist nicht genug, mein lieber Coach": Djokovic stichelt gegen Trainerwahl

Nach einer historisch starken Saison von Novak Djokovic ist dessen Trainer Goran Ivanisevic nicht mit einem ATP Award bedacht worden. Der Weltranglisten-Erste kann das nicht nachvollziehen.

Simone Vagnozzi und Darren Cahill sind mit dem ATP Award als Coach des Jahres ausgezeichnet worden. Damit wurden der Italiener und der Australier für ihren Beitrag zur starken Saison von Shootingstar Jannik Sinner belohnt.

Bei Novak Djokovic löste diese Wahl Unverständnis aus. "Goran, ich glaube, wir müssen vier von vier Grand Slams gewinnen, damit du vielleicht - nur vielleicht - als Trainer des Jahres in Betracht gezogen wirst", schrieb der Serbe in seiner Instagram-Story in Richtung von Goran Ivanisevic. "Am Ende des Jahres Erster zu sein, drei Grand Slams und die ATP Finals zu gewinnen, Geschichte in diesem Sport zu schreiben: Das ist nicht genug, mein lieber Coach ..."

Sinner winken noch mehr Awards

Zugleich gratulierte Djokovic den beiden Preisträgern zu einer starken Saison mit Sinner, doch dieser Satz ging in der Stichelei etwas unter. Die fünf Nominierten, zu denen auch Ivanisevic zählte, waren von den Trainern der Szene ausgewählt worden, auch die Wahl für Vagnozzi und Cahill trafen die Trainer in geheimer Abstimmung selbst.

Der Weltranglisten-Vierte Sinner hatte zuvor auch schon den "Fans' Favourite Award" erhalten, den Roger Federer zwischen 2003 und 2021 in jedem Jahr gewann. Auch für den Preis des "Most Improved Player of the Year" (den meistverbesserten Spieler des Jahres) und den "Stefan Edberg Sportsmanship Award" für integres und faires Verhalten ist der Südtiroler nominiert.

Die Sieger der Awards werden in dieser Woche nach und nach von der ATP verkündet. Der Deutsche Jan-Lennard Struff wurde etwa als "Comebacker des Jahres" ausgezeichnet.