"Das ist Mainz": FSV trotzt in Bremen den Personalsorgen

Viele Optionen in der Defensive hatte Bo Svensson beim Auswärtsspiel in Bremen nicht. Dennoch überzeugte seine Mannschaft und gewann sogar zu Null.

Bo Svensson hatte keine einfachen Tage, die Vorbereitung auf das Spiel in Bremen verlief alles andere als optimal. Viele wichtige Spieler waren angeschlagen, konnten kaum trainieren oder fielen ganz aus. Neben Silvan Widmer traf dies auch noch auf Stefan Bell zu, der Routinier fehlte kurzfristig wegen einer Erkältung.

Svensson musste also umbauen in seiner Defensive, unter anderem spielte Dominik Kohr im Weserstadion zum zweiten Mal in seiner Karriere im Abwehrzentrum. "Ich habe für Augsburg in Dortmund mal in der Innenverteidigung gespielt und unter Bo auch im Training, um neue Reize zu setzen", so Kohr, der mit seinen Nebenmännern aber keinerlei Abstimmungsprobleme hatte. "Ich denke, es hat ganz gut geklappt. Ich kann mit meinem Tempo viele Bälle ablaufen und springe gerne ein. Die Sechs bleibt aber meine bevorzugte Position."

Die beiden Neuen leiten die Führung ein

Auf dieser war für ihn neben Anton Stach Leandro Barreiro unterwegs. Der 22-Jährige war ein Sinnbild für die Mainzer Leidenschaft, wegen eines Nasenbeinbruchs spielte Barreiro mit einer Spezialmaske. Mit Übersicht leitete der Luxemburger zudem das Führungstor ein, welches Danny da Costa, der ebenfalls neu in der Startelf war, letztlich punktgenau für Marcus Ingvartsen vorbereitete. "Vor dem 1:0 hatten wir eine super Balleroberung im Mittelfeld. Wir wollten sehr aggressiv sein und zustechen, was uns in der Situation gut gelungen ist. Marcus hat sich da super durchgesetzt und das Tor gemacht“, sprach der ehemalige Frankfurter über jene Szene in der ersten Halbzeit.

In Durchgang zwei machte Mainz mit einem weiteren sauber ausgespielten Konter den Deckel auf die Partie, der erste Sieg seit Anfang September war damit perfekt. "Nach der Woche die wir hinter uns hatten, hier zu spielen gegen die Mannschaft der Stunde mit dem Publikum im Rücken, egal wer auf welcher Position auf dem Platz stand - das ist auf jeden Fall Mainz", richtete Svensson am Sky-Mikrofon lobende Worte an seine Mannschaft.

Enger Terminplan kein Problem?

Der allzeit kritische Mainzer Coach sah aber natürlich auch Dinge, die ihm nicht gefielen. "In der ersten Halbzeit haben wir den Ball oft viel zu einfach hergeschenkt, dadurch hatten wir dann Probleme", so Svensson. Diese Probleme mündeten aber nicht in Gegentoren, was auch Kapitän und Schlussmann Robin Zentner zu verdanken war.

So konnte Svensson letztlich stolz auf seine Mannschaft sein. Sein Team habe an sich geglaubt, "auch wenn es nicht einfach war. In der zweiten Halbzeit haben wir es clever gemacht", analysierte Svensson weiter.

Die angespannte Personallage wird den FSV jedoch weiterhin fordern, bereits am Dienstag (18 Uhr) geht es im DFB-Pokal in Lübeck weiter. Sorgen muss sich bei den 05ern aber keiner machen, das weiß auch Stach. "Alle haben sich nahtlos auf ihrer Position eingefügt, so dass wir gesehen haben, dass wir Optionen haben."