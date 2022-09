"Das ist leider so": Kovac spricht über das Problem mit Kruse

Wie geht es weiter mit Max Kruse beim VfL Wolfsburg? Dieses Thema wird die Niedersachsen wohl noch etwas begleiten. Zumindest solange der Vertrag des aussortierten 34-Jährigen nicht aufgelöst ist. Am Dienstag sprach der kicker mit Trainer Niko Kovac über die Situation.

Wegweisende Entscheidung: So wie hier an der Seitenlinie werden Max Kruse und Niko Kovac nie wieder zusammenarbeiten. IMAGO/regios24

Dass Max Kruse beim VfL Wolfsburg nur noch eine Nebenrolle spielt, war am Dienstagmorgen für jedermann sichtbar. Während seine Teamkollegen ein Trainingsspiel absolvierten, musste der aussortierte Offensivmann Torschusstraining mit den Ersatzkeepern absolvieren. Ein klares Signal, wenngleich Trainer Niko Kovac dem kicker erklärt: "Das war nichts Außergewöhnliches. Heute hatten wir 21 Feldspieler, dann hat es einen erwischt. Das war der Max, das ist leider so. Hätten wir heute eine andere Übungsform gehabt, wäre er dabei gewesen."

Kruse ist also nicht komplett ausgegrenzt, es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er auf dem Trainingsplatz nicht mehr gefragt ist. Kovac erklärt: "Ich muss zusehen, dass wir die Inhalte reinbekommen bei denen, mit denen wir planen." Dazu gehört der Offensivmann seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr, Kovac hat in Abstimmung mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer eine Entscheidung getroffen, die unumstößlich ist: Kruse wird nicht mehr für den VfL Wolfsburg auflaufen.

Ich habe klipp und klar die Geschichte hier in Wolfsburg gemeint. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac über ein mögliches Karriereende von Max Kruse

Wie kam es zu diesem radikalen Entschluss? "Wir müssen Entscheidungen treffen, von denen wir denken, dass sie uns weiterhelfen", erläutert der Trainer. "Es war keine Entscheidung, die von jetzt auf sofort gefallen ist, die haben wir reiflich überlegt. Wir haben offene Augen, schauen uns alles an, beobachten gut …" Was sie von Kruse in den vergangenen Wochen sahen, reichte nicht.

Der Routinier kam zu Saisonbeginn als Joker zum Einsatz, spielte dann zweimal über 90 Minuten, blieb ohne Torbeteiligung und offenbarte körperliche Defizite, die gerade bei der Arbeit gegen den Ball arg ins Gewicht fielen. Abseits des Platzes fiel Kruse obendrein negativ auf, Aussagen über Vier-Stunden-Arbeitstage kamen auch bei Eigner Volkswagen alles andere als gut an.

Kruses Instagram-Replik („Ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist - und niemand anders“) auf seine Ausbootung vom vergangenen Wochenende, die wohl in Richtung Kovac zielte, nimmt der Trainer gelassen auf. Zumal er auch nicht so verstanden werden wollte, dass er über die Liga-Zukunft des Spielers entscheidet.

Eine Vertragsauflösung würde für Ruhe sorgen

Der Trainer betont: "Ich bin der Letzte, der das entscheiden kann. Das müssen die Klubs entscheiden, die ihn eventuell verpflichten wollen, und er auch selbst. Ich werde das mit Sicherheit nicht beenden können und will ich auch nicht. Ich habe klipp und klar die Geschichte hier in Wolfsburg gemeint."

Doch wie geht es nun weiter mit Kruse, der das Interesse in Wolfsburg zwangsläufig auf sich ziehen wird, der tagtäglich in der Kabine dabei ist? Eine Vertragsauflösung wäre zweifelsohne hilfreich für die Ruhe, die der VfL nach dem komplizierten Start in der Bundesliga dringend benötigt. Kovac: "Es wäre sicherlich hilfreich, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so." Der Trainer verweist auf Kruses bis 2023 gültigen Arbeitsvertrag. "Wir sind verpflichtet, ihm die Möglichkeit auf Training zu geben. Das machen wir - aber ich muss in erster Linie mit denen arbeiten, die wir am Wochenende brauchen." Dazu wird Kruse in Wolfsburg nie wieder gehören.