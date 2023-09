"Das ist keine Raketenwissenschaft": Was Herdling von Klopp lernte

Seine Fußballlehrer-Lizenz hat Kai Herdling mittlerweile erfolgreich absolviert, beeindruckt hat ihn dabei besonders ein Besuch beim FC Liverpool. Nun harrt der einstige Stürmer der TSG Hoffenheim der Dinge, die da kommen.

Ein Trainer will, normalerweise, auf der Bank sitzen. Das ist bei Kai Herdling nicht anders. Doch obwohl der 39-Jährige derzeit kein Team-Mandat bei der TSG Hoffenheim hat, wirkt er alles andere als unzufrieden: "Wenn man den Fußballlehrer gemacht hat, will man natürlich als Trainer arbeiten. Aber auch jetzt kann ich sagen: Ich genieße diesen Freiraum, den ich aktuell habe, mit sehr, sehr viel Fußball, aber auch mit Freunden und Familie. Das Richtige wird kommen."

Dabei war Herdling zwischendurch sogar schon einmal Bundesliga-Coach, gehörte er doch zum Saisonfinale 2019/20 dem Interims-Trainerteam um Matthias Kaltenbach und Marcel Rapp an, flankiert von Sportchef Alex Rosen, das nach der Trennung von Alfred Schreuder die Europa-League-Qualifikation sicherstellte.

Auch HSV-Coach Walter beeindruckt Herdling

Danach sollte er sich bei der U 17 und der U 23 seine Sporen verdienen, um ab 2022 beim DFB den Fußballlehrer in Angriff zu nehmen. Dort besuchte er auch gemeinsam mit dem kompletten Lehrgang den FC Liverpool mit Ausnahmetrainer Jürgen Klopp: "Das war beeindruckend. Er ist einfach Mensch geblieben, das ist ein wichtiger Charakterzug. Klopp sagte: 'Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir spielen hier Fußball.' Ich finde, das zeigt seine Bodenständigkeit."

Doch auch andere Charaktere aus der Branche beeindrucken ihn, etwa HSV-Coach Tim Walter: "Ich finde Tim Walter als Persönlichkeit spannend, weil er noch ein Typ ist. Und wenn wir ehrlich sind, fehlen doch mittlerweile häufig die Typen im Fußball." Bei den Hanseaten schnupperte er jüngst rein. Weitere Hospitationen sollen folgen nach dem erfolgreich absolvierten Fußballlehrer-Lehrgang, der eine automatische Verlängerung seines eigentlich 2023 auslaufenden Vertrages nach sich zog.

Das Urgestein - seit 2002 nur mit zwei kurzen Unterbrechungen im Klub - jedenfalls ist froh, sich in aller Ruhe orientieren und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten zu können: "Das ist ein großes Privileg, für das ich der TSG dankbar bin: Ich habe nicht den Druck des Tagesgeschäfts, schaue mir Spiele an, beobachte Spieler. Was man nicht lernen kann, ist Erfahrung. Die kommt mit der Zeit. Manchmal ist Ruhe besser als Stress und Hektik, auch um eigene Fehler der Vergangenheit zu erkennen."