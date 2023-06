"Das ist keine Floskel": Ajdini kehrt nach Osnabrück zurück

Nach zweijähriger Abstinenz kehrt Bashkim Ajdini (30) zurück zum VfL Osnabrück. Damit hält er auch persönlich die Klasse.

Wie beide Vereine am Dienstag vermeldeten, wechselt Ajdini vom SV Sandhausen nach Osnabrück und geht damit den Weg zurück, den er 2021 in die umgekehrte Richtung gegangen war. Damals war er mit dem VfL in die 3. Liga abgestiegen und war durch seinem Wechsel nach Sandhausen dem Gang in die Drittklassigkeit entronnen. Nun das gleiche Spiel: Nach dem Abstieg mit dem SVS bleibt Ajdini durch seine Rückkehr zum Aufsteiger einmal mehr zweitklassig.

"Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", wird Ajdini in der Vereinsmitteilung zitiert. "Ich hatte fünf wundervolle Jahre beim VfL, der Abschied seinerzeit ist mir nicht leichtgefallen und das ist keine Floskel. So habe ich immer mit einem Auge nach Osnabrück geschielt und die Entwicklung verfolgt. Ich freue mich, wieder da zu sein."

Bielefeld geht leer aus

Für Osnabrück machte der in Schweden geborene Rechtsverteidiger zwischen 2016 und 2021 insgesamt 57 Zweit- und 86 Drittligaspiele. Zuletzt war er auch mit seinem Jugendverein Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht worden, entschied sich nun aber für die Rückkehr zu einem anderen Ex-Verein. Die Vertragslaufzeit kommuniziert der Verein in seiner Mitteilung nicht.

"Bashkim Ajdini war beim VfL immer eine verlässliche Größe und wir haben bei den Gesprächen sofort gespürt, wie sehr sein Herz immer noch für die Stadt Osnabrück und den VfL schlägt", so VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Ajdini werde dem VfL-Kader "nicht nur Erfahrung, sondern auch weitere Flexibilität verleihen. Bashi ist sowohl in der Defensivreihe als auch im Mittelfeld einsetzbar, verfügt über Geschwindigkeit, Spielverständnis und eine herausragende Mentalität."