"Das ist Hobby-Psychologie": Wiesbadens zweite Chance auf die 2. Liga

Nach der verfrühten Aufstiegsfeier hat der SV Wehen Wiesbaden in der Relegation erneut die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Spieler und Trainer haben den Rückschlag verdaut und rechnen sich gute Chancen aus.

Markus Kauczinski hat mit dem SV Wehen Wiesbaden in der Relegation die Chance, den Aufstieg in die 2. Liga doch noch klarzumachen. IMAGO/Jan Huebner

Sechs Tage liegt die verfrühte Wiesbadener Aufstiegsparty zurück, über den Umweg Relegation haben die Hessen aber noch eine zweite Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zum Hinspiel gastiert Arminia Bielefeld am Freitagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Brita-Arena. Auf den letztlich voreiligen Platzsturm am vergangenen Wochenende blicken die Wiesbadener emotional zurück. "Das war schon ein brutaler Nackenschlag. Sportlich habe ich in meiner Laufbahn bislang nichts Schlimmeres erlebt", erklärte etwa Sascha Mockenhaupt gegenüber "DFB.de".

Für den inzwischen zum Außenverteidiger umfunktionierten Wiesbadener lag aber ebenso wie für seinen Kapitän Johannes Wurtz der Fokus nach Momenten der Enttäuschung schnell wieder auf der erneuten Möglichkeit, über die Relegation doch noch nach dem Abstieg im Jahr 2020 in die 2. Liga zurückzukehren: "Innerhalb der Kabine herrschte am Montag direkt wieder eine positive und verrückte Stimmung. Ich bin darum unglaublich stolz darauf, wie charakterlich stark unsere Mannschaft ist", lobte Wurtz auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Wiesbadens Stärke: "Können aus dem Nichts Tore machen, aus dem Nichts gefährlich sein"

Nach dem haarscharf verpassten direkten Aufstieg, durch die um einen Treffer schlechtere Tordifferenz verblieben die Hessen letztlich auf dem Relegationsrang, glaubt SVWW-Coach Markus Kauczinski nicht, dass sein Team die Unbekümmertheit der klassentieferen Mannschaft verloren habe: "Das weiß ich nicht. Das ist Hobby-Psychologie." Vielmehr geht der 53-Jährige davon aus, dass die Arminia "alles reinlegen wird mit ihren Fans zusammen". Der SVWW-Coach möchte dabei auch den Saisonverlauf beider Mannschaften ausblenden: "Fußball ist ein Spiel im Hier und Jetzt, und ich glaube nicht, dass man da nachhängt. Wer irgendwie nachhängt, der macht einen Fehler."

Wenn es allerdings um Mittel und Wege geht, wie die Wiesbadener den Bundesliga-Absteiger knacken können, kommt der Trainer doch wieder auf die abgelaufene Drittliga-Saison zu sprechen: "Die Stärke liegt darin, die Dinge, die wir das ganze Jahr gemacht haben, weiterzumachen. Wir können aus dem Nichts Tore machen, aus dem Nichts gefährlich sein." Mit 71 Toren stellte der SVWW hinter Meister Elversberg die zweitbeste Offensive der Liga, mit 51 Gegentreffern allerdings auch die schwächste Defensive aller Aufstiegsaspiranten.

Kauczinski erwartet "sehr viel Körperlichkeit" bei der Arminia - Carstens kehrt zurück

Mit der Arminia bekommen es die Wiesbadener nun laut Kauczinski mit einer "sehr erfahrenen Mannschaft" zu tun, die zudem "sehr viel Körperlichkeit" mitbringe. Nichtsdestotrotz ist der 53-Jährige davon überzeugt, "dass wir als Team so viele Stärken haben, dass wir Bielefeld auch richtig gefährlich werden können."

Pünktlich zum Hinspiel am Freitagabend kehrt Verteidiger Florian Carstens nach abgesessener Gelbsperre zurück. Darüber hinaus absolvierten die lange verletzten Lucas Brumme (Knie-OP) und Thijmen Goppel (Kniearthroskopie) wieder Teile des Mannschaftstrainings, hinter einem Platz im Kader steht allerdings bei beiden noch ein Fragezeichen. Definitiv ausfallen werden dagegen weiterhin Dominik Bauer (Knieprobleme), Arthur Lyska (Innenbandriss) und Max Reinthaler (Rotsperre).