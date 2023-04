"Das ist gefährlich": Zu viel VfB-Risiko unter Hoeneß?

Was geht, Bundesliga? - Abstiegskampf mit Dennis Aogo 06.04.2023

1:42Dennis Aogo spielte von 2017 bis 2019 für den VfB Stuttgart und stieg zum Ende seiner Zeit in Schwaben mit dem VfB in die 2. Liga ab. Aus Erfahrung weiß der Ex-Nationalspieler, worauf es im Abstiegskampf ankommt. In der Installation von Sebastian Hoeneß als neuen Trainer sieht er durchaus ein Risiko.