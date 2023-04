"Das ist ganz normal": Bei Hansa ist die Leichtigkeit zurück

Nach nur einem Punkt aus den vorangegangen acht Spielen hat Hansa Rostock mit dem jüngsten 2:0 gegen Fürth ein Lebenszeichen aus dem Abstiegskampf gesendet. Der Sieg gegen das Kleeblatt war der erste unter der Regie von Trainer Alois Schwartz - und der hat gleich eine nachhallende Wirkung entfaltet.

Was für eine Erlösung: Am vergangenen Wochenende jubelte Hansa über ein 2:0 gegen Fürth. IMAGO/Jan Huebner

Es war eine unwahrscheinlich große Last, die am vergangenen Wochenende von den Rostockern abfiel. Da hatte Hansa Heimspiel für Heimspiel auf einen Sieg warten müssen - und dann brach die Mannschaft den Bann mit einem 2:0 gegen Fürth, dem ersten Dreier vor eigenem Publikum seit Mitte September.

Die Rostocker Fans hatten also über sieben Monate darauf warten müssen, bis sie beim Schlusspfifff mal wieder jubeln durften, nun hofft Trainer Alois Schwartz, dass dem Erfolgserlebnis an diesem Samstag in Kaiserslautern gleich ein weiteres folgt.

"Man sieht, dass ein bisschen Leichtigkeit zurückgekommen ist", betonte der 56-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie. "Das ist ganz normal", meinte Schwartz vor dem Hintergrund der langen Durststrecke und schickte später mit Blick auf die 90 Minuten auf dem Betzenberg hinterher: "Wir müssen viel Mentalität und Leidenschaft mitbringen, es gilt aber auch, die Ruhe zu bewahren in dem Hexenkessel."

Was in Kaiserslautern auf die Rostocker zukommt, das weiß Schwartz nur zu gut - schließlich war er zwischen Januar 2007 und September 2012 als Trainer der zweiten Mannschaft selbst für den FCK tätig. Nun kehrt er zum wiederholten Male zurück und ist darauf aus, seinen zweiten Sieg als Hansa-Coach einzufahren.

Sollte das gelingen, könnte Rostock unter Umständen von Rang 17 auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. Für das Hansa-Befinden dürfte das dann bedeuten: Die Dinge gehen wieder etwas leichter vom Fuß - auch wenn die Situation im Tabellenkeller selbst im Falle eines Auswärtssieges angespannt bleibt.