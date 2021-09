"Das ist erst der Anfang": Reals Camavinga gleich voll da

Bei Real Madrid läuft es in dieser Saison bisher sehr ordentlich. Und noch mehr Mut dürfte den Königlichen machen, dass mit Eduardo Camavinga ein Neuzugang so gar keine Anlaufzeit benötigt.

Real wollte unbedingt einen Franzosen - und es bekam einen Franzosen. Allerdings lautete der Name nicht Kylian Mbappé, sondern Eduardo Camavinga. Ein Wechsel des PSG-Offensivmannes dürfte dann wohl nächsten Sommer anstehen. Die Gegenwart bedeutet: Die Königlichen haben für etwa 30 Millionen Euro ein 18-jähriges Supertalent an Land gezogen. Und zweieinhalb Wochen nach seiner Verpflichtung haben die Fans der Blancos schon mächtig Spaß mit dem neuen Mann.

"Er ist ein Spieler, der für Real Madrid spielen kann, deshalb haben wir ihn ja auch verpflichtet. Er ist sehr jung, aber er hat Qualität und die Möglichkeit, sich gut zu entwickeln. In der Defensive muss er sich noch verbessern, und das wird er auch in Zukunft", wird Reals Coach Carlo Ancelotti auf der Website der Königlichen zitiert.

Das Potenzial, bei einem der größten Klubs der Welt spielen zu können, hat Camavinga bereits gleich zu Beginn unter Beweis gestellt. In seinem Debüt für die Königlichen wurde er beim 5:2 gegen Celta Vigo in der 66. Minute eingewechselt und erzielte nur sechs Zeigerumdrehungen später den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2. Ein Debüt nach Maß also. Von einem solchen darf man wohl auch in der Champions League sprechen. In seinem ersten Königsklassen-Spiel für Madrid kam Camavinga erst in der 80. Minute ins Spiel - und legte neun Minuten später den Siegtreffer von Rodrygo technisch hochwertig auf.

Winkt nun die Startelf?

"Ich arbeite jeden Tag und bin glücklich, eine Vorlage gegeben und ein Tor erzielt zu haben. Aber das ist erst der Anfang, am Sonntag haben wir schon das nächste Spiel", wird der Youngster bei "RealTotal" zitiert. Er hat seinem Trainer auf jeden Fall in seinen beiden Einsätzen als Joker gezeigt, dass er bereit und voll da ist. Es würde also nicht verwundern, wenn Camavinga am Sonntagabend (21 Uhr) im Mestalla bei Valencia sein Startelfdebüt für Real Madrid feiern würde.