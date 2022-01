"Das ist erst der Anfang": Kompromissloser Tsitsipas fertigt Sinner ab

Stefanos Tsitsipas hat Jannik Sinner keine Chance gelassen und spielt bei den Australian Open erneut um den Einzug ins Endspiel.

Rund ein halbes Jahr nach dem knapp verlorenen French-Open-Finale trennt Stefanos Tsitsipas nur noch ein Sieg vom zweiten Grand-Slam-Endspiel. Bei den Australian Open zeigte der 23-jährige Grieche Toptalent Jannik Sinner aus Italien dank einer Leistungssteigerung mit einem beeindruckenden Auftritt die Grenzen auf. Unter dem geschlossenen Dach der Rod-Laver-Arena gewann Tsitsipas das Viertelfinalduell am Mittwoch nach einer kurzen Regenunterbrechung 6:3, 6:4, 6:2 und zog zum dritten Mal ins Halbfinale von Melbourne ein.

"Ich bin sehr glücklich, wie ich aufgeschlagen habe und meine Taktik angewandt habe. Auch wenn ich im Halbfinale bin, das ist erst der Anfang. Let's do it", sagte Tsitsipas im Siegerinterview. Am Freitag trifft er auf Daniil Medvedev oder Felix Auger-Aliassime. Das andere Halbfinale bestreiten Rafael Nadal und Matteo Berrettini.

Diesmal spart Tsitsipas Kräfte

Kompromisslos trat Tsitsipas gegen Sinner auf und hatte gegen den Weltranglistenzehnten stets die bessere Antwort parat. Zu Beginn des zweiten Satzes fing es zu regnen an, die beiden Rivalen flüchteten unter den Sonnenschutz ihrer Bank und versuchten, die Konzentration zu wahren. Während sich das Dach Stück für Stück zuschob, knieten fleißige Ballkinder und Helfer auf dem Hartplatz und wischten mit Handtüchern gegen die Tropfen an.



Tsitsipas hatte zuvor gerade das Break zum 2:1 geschafft und war damit wie im ersten Durchgang früh in Führung gegangen. Rund zehn Minuten dauerte es, bis die Spieler unter dem Applaus der Zuschauer wieder zu ihre Schlägern griffen und es nach einer dreiminütigen Warmspielzeit weiterging. Anders als zwei Tage zuvor im Achtelfinale über fünf Sätzen gegen den amerikanischen Herausforderer Taylor Fritz sparte Tsitsipas diesmal Kräfte. Auch im dritten Abschnitt ging der Favorit früh in Führung.



Im Juni 2021 hatte es im Endspiel der French Open lange danach ausgesehen, als ob Tsitsipas Novak Djokovic schocken könnte. Doch der Weltranglistenerste verhinderte nach zwei verlorenen Sätzen noch den Coup. In Melbourne könnte Tsitsipas Djokovics Abwesenheit nun zugute kommen.