"Das ist entsetzlich": Spielabbruch in Zwickau nach Bierdusche gegen den Schiedsrichter

Ein Eklat hat das Drittliga-Spiel Zwickau gegen Essen überschattet und für einen Spielabbruch gesorgt.

Beim Stand von 1:1 bat Schiedsrichter Nicolas Winter (Hagenbach) die Spieler in Zwickau zur Pause in die Katakomben. Unmittelbar zuvor hatte RWE durch einen vom Referee verhängten und vom Essener Stürmer Simon Engelmann verwandelten Handelfmeter ausgeglichen. Der FSV, der in der 36. Minute durch Dominic Baumann in Führung gegangen war, agierte zu diesem Zeitpunkt nach einer Roten Karte gegen Nils Butzen (Notbremse) ebenfalls in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts in Unterzahl.

Die Gemüter waren dementsprechend erhitzt, als der Pausenpfiff ertönte. Winter ging mit seinen beiden Assistenten vom Feld und in Richtung Tunnel, als sich der Eklat ereignete: Ein Fan schüttete dem Unparteiischen aus kurzer Distanz von der Haupttribüne aus den Inhalt eines gefüllten Getränkebechers über den Kopf.

Sonderbericht folgt - DFB muss entscheiden

Grund genug für Winter, die Partie abzubrechen, was der Stadionsprecher auch per Durchsage erklärte, als der zweite Durchgang eigentlich hätte beginnen müssen. Der Referee wird nun einen Sonderbericht anfertigen, über die Wertung der Begegnung muss das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entscheiden.

"Das ist furchtbar, das ist entsetzlich", sagte Frank Fischer, der Sprecher des FSV-Vorstands, bei "MagentaSport". "Bestimmte Dinge gehen einfach nicht. Das wird Konsequenzen haben. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass wir dagegen vorgehen. Wir können weder Punktabzüge und Sanktionen im finanziellen Bereich gebrauchen", sagte Fischer, plädierte jedoch zugleich für eine Spielwiederholung.

